Un tercio de las estaciones eléctricas fueron destruidas en la última semana: Ucrania

Por Hanna Arhirova

KIEV, Ucrania (AP).— Los ataques aéreos rusos cortaron el suministro de agua y electricidad en repetidos ataques contra una ciudad ucraniana y golpearon instalaciones de energía cruciales en otras zonas del país el martes, dentro de lo que el Presidente de Ucrania ha denunciado como una renovada campaña de Moscú para dejar a los ucranianos en el frío y la oscuridad, que hace que las conversaciones de paz sean imposibles.

Volodímir Zelenski dijo que cerca de un tercio de las estaciones eléctricas ucranianas han sido destruidas en la última semana, “provocando apagones masivos en el país”.

Another kind of Russian terrorist attacks: targeting 🇺🇦 energy & critical infrastructure. Since Oct 10, 30% of Ukraine’s power stations have been destroyed, causing massive blackouts across the country. No space left for negotiations with Putin's regime. @United24media pic.twitter.com/LN4A2GYgCK

La campaña de ataques con misiles, drones y otro armamento ha abierto una nueva fase en el conflicto que comenzó hace casi ocho meses con la invasión ordenada por el Presidente ruso, Vladímir Putin, ante la inminente llegada del invierno. Incluso lejos del frente, la disponibilidad de agua, calefacción y electricidad ya no está garantizada, ya que los ataques diarios llegan hasta el interior del país y afectan a los servicios públicos, en ocasiones más rápido de lo que pueden repararse.

Todo Zhytomyr, una ciudad con bases militares ubicada a 140 kilómetros (85 millas) al oeste de la capital, Kiev, se quedó sin electricidad y agua luego de un misil doble golpeó una instalación energética. Funcionarios locales y regionales dijeron que los hospitales funcionaban con un suministro de emergencia.

Los proyectiles alcanzaron también dos estaciones eléctricas en Kiev, señaló su Alcalde, Vitali Klitschko. Los ataques dejaron un fallecido y seis heridos, añadió.

Además de los misiles, Rusia está diversificando sus ataques.

Drones suicidas, llamados así porque impactan contra sus objetivos y explotan, causaron un incendio en un centro de infraestructura en la región sureña de Zaporiyia, que está parcialmente ocupada por las tropas del Kremlin, reportó el Gobernador de la provincia.

Los misiles antiaéreos S-300 que Rusia ha estado utilizando como armas terrestres ante la escasez de otros proyectiles parecen haber golpeado la ciudad sureña de Mykolaiv, donde se cobraron la vida de un hombre cuyo cadáver fue hallado entre los escombros de un edificio de dos plantas, indicó el Gobernador.

Oleadas de drones suicidas cargados de explosivos azotaron también Kiev el lunes, cuando alcanzaron instalaciones de energía y causaron incendios y derrumbes en edificios. Uno de los aviones no tripulados chocó contra un inmueble residencial y dejó cuatro muertos.

Kiev dice que Moscú está recibiendo miles de aviones no tripulados de irán. Los drones Shahed, fabricados en la República Islámica y cargados con explosivos, que impactaron contra sus objetivos en Kiev el lunes se han usado ampliamente en otras zonas en las últimas semanas.

Occupiers continue to terrorize civilians. In Mykolaiv, the enemy destroyed a residential building with C-300 missiles. A person died. There was also a strike at the flower market, the chestnut park. I wonder what the Russians were fighting against at these peaceful facilities? pic.twitter.com/z2SzXDhNUE

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 18, 2022