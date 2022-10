UE aprueba plan para entrenar a soldados de Ucrania y refuerza sus fondos para armas

Bruselas, 17 de octubre (AP).— La Unión Europea aprobó el lunes una misión de entrenamiento militar para miles de soldados ucranianos y un plan para proporcionar unos 500 millones de euros (486 millones de dólares) en fondos adicionales para ayudar a Kiev a comprar armas.

La misión, que tendrá un cuartel general en Bruselas y estará bajo el mando del vicealmirante francés, Hervé Blejean, tendrá una duración inicial de dos años con un presupuesto de casi 107 millones de euros (104 millones de dólares).

The EU Council adopted a decision to establish the European Union Military Assistance Mission Ukraine (EUMAM Ukraine). It'll operate in the EUstates with HQ in Brussels.The Commander of the mission will be Vice Admiral Hervé Bléjean.The mandate of the mission will last for 2years

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 17, 2022