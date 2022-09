El líder ruso habla hasta de guerra nuclear. Pero, ¿qué hay detrás del discurso?

Por Stefan Wolff, profesor de la International Security, University of Birmingham y Tatyana Malyarenko, profesora de la International Relations, National University Odesa Law Academy.

Ciudad de México, 22 de septiembre (The Conversation).– Al declarar una movilización parcial y amenazar con el uso de “muchas armas rusas” en respuesta al supuesto chantaje nuclear occidental, el Presidente de Rusia Vladimir Putin ha subido la apuesta una vez más en su guerra contra Ucrania. De hecho, Putin ha llegado a decir: “Cuando la integridad territorial de nuestro país se vea amenazada, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para defender a Rusia y a nuestro pueblo; esto no es un farol”.

Esta última escalada se produce tras el anuncio el 20 de septiembre de la celebración de referendos en los territorios que Rusia ocupa actualmente en Ucrania. Representa el último intento del presidente ruso de encontrar la salida de una situación cada vez más grave en Ucrania.

Putin se dirigió al pueblo ruso en un discurso televisado a las 9 de la mañana, hora de Moscú, insistiendo en que la movilización militar parcial de sus dos millones de reservistas era para defender a Rusia y sus territorios. Declaró que Occidente no quería la paz en Ucrania y añadió que Washington, Londres y Bruselas estaban presionando a Kiev para que “transfiriera las operaciones militares a nuestro territorio” con un “saqueo completo de nuestro país” como objetivo.

UNA VIEJA TÁCTICA

El plan de Rusia de anexionarse territorios en el este de Ucrania mediante “referendos” sigue una vieja táctica ya probada, pero también constituye un nuevo peldaño en la escalada de una guerra que no ha ido a favor de Putin durante la mayor parte de los últimos siete meses.

En marzo de 2014, Putin se anexionó Crimea tras un referéndum apresurado después de que Rusia ocupara la península. Y en febrero de 2022 –días antes de enviar al ejército ruso a Ucrania– reconoció la independencia de las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Luhansk, desplegando “fuerzas de mantenimiento de la paz” en estos territorios ocupados por Rusia y sus apoderados locales desde 2014. Putin utilizó estos territorios como plataformas de lanzamiento para su guerra ilegal contra Ucrania apenas dos días después.

Como resultado de esta agresión, Rusia conquistó alrededor del 20 % del territorio de Ucrania, principalmente en el este. En las últimas semanas, Moscú ha vuelto a perder algunas de estas zonas, pero sigue controlando unos 90 000 kilómetros cuadrados, sobre todo en la zona del Donbás y en el sureste de Ucrania. Las autoridades instaladas de facto por el Kremlin –que abarcan amplias zonas de las regiones de Donetsk, Luhansk, Zaporiya y Jersón– han “pedido” a Moscú que celebre referendos sobre su adhesión a la Federación Rusa.

Los referendos tendrán lugar probablemente entre el 23 y el 27 de septiembre, y se espera que el Parlamento ruso ratifique rápidamente cualquier decisión de anexión y que Putin la firme poco después. Un proceso similar ocurrió en Crimea en 2014.

UNA ESCALADA DIFERENTE

En 2014, Ucrania no opuso mucha resistencia en Crimea, y su operación antiterrorista se detuvo rápidamente cuando Rusia envió tropas y recursos a Donbas para respaldar a sus representantes locales. Tras ocho meses de intensos combates, el resultado fue la última entrega de los malogrados acuerdos de paz de Minsk en febrero de 2015, que crearon un inestable alto el fuego durante siete años incrustado en un proceso de diálogo disfuncional que no consiguió alcanzar un acuerdo.

A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 21/09/22.

There have been no notable changes to control since the last update. pic.twitter.com/gge9pFvi6J

— War Mapper (@War_Mapper) September 21, 2022