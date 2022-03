EU advierte que Rusia tiene a más espías en México que en cualquier otro país

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).– Estados Unidos advirtió que la agencia de inteligencia militar de la Federación Rusa tiene actualmente a más oficiales de inteligencia desplegados en México que en otro país en el mundo con el objetivo de influir en el país vecino, aunque no detalló el número de oficiales.

Según el jefe del Comando Norte estadounidense, Glen VanHerck, la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU, por sus siglas en ruso) buscaría tener acceso a Estados Unidos por medio de México.

U.S. @USNorthernCmd and @Southcom Command Leaders Testify on the 2023 Budget Request @SASCGOP @SASCDems – LIVE online here: https://t.co/n0Ik0bfQ9R #SASC pic.twitter.com/QlNhIV0FnL

— CSPAN (@cspan) March 24, 2022