Depp solicita eliminar “argumento inapropiado” del abogado de Amber Heard

La declaración que buscan eliminar, realizada por el abogado de Heard, Ben Rottenborn, señala que fallar a favor de Depp enviaría un mal mensaje a otras víctimas de violencia doméstica.

Por Corina González

Ciudad de México, 1 de junio (AS México).- El pasado 27 de mayo se presentaron los argumentos finales en el juicio por difamación de Johnny Depp contra Amber Heard. Posteriormente, comenzaron las deliberaciones. Sin embargo, el jurado no llegó a un veredicto unánime el pasado viernes, por lo que, tras una pausa por el Memorial Day, las deliberaciones continuaron este 31 de mayo.

Mientras ambas partes esperan un veredicto, el equipo legal del actor busca que se eliminen algunas declaraciones hechas por parte de uno de los abogados de la actriz y que estas no sean consideradas por el jurado.

EQUIPO LEGAL DE DEPP PIDE ELIMINAR REGISTRO DE UN “ARGUMENTO INAPROPIADO”

El equipo legal que representa a Johnny Depp presentó una moción para eliminar parte del argumento final de Amber Heard del registro, para que este no sea considerado por los miembros del jurado que actualmente están deliberando.

La declaración que buscan eliminar, realizada por el abogado de Heard, Ben Rottenborn, señala que fallar a favor de Depp enviaría un mal mensaje a otras víctimas de violencia doméstica.

“Piensen en el mensaje que el señor Depp y sus abogados están enviando a Amber y, por extensión, a todas las víctimas de maltrato familiar en todas partes”, señaló Rottenborn.

“Si no tomaste la foto, no sucedió. Si tomaste fotos, son falsas. Si no se lo dijiste a tus amigos, estás mintiendo. Si les dijiste a tus amigos, eres parte del engaño. Si no buscaste tratamiento médico, no resultaste herida. Si buscaste atención médica, estás loca […] Y si finalmente decidiste que ya es suficiente, ya has tenido suficiente miedo y suficiente dolor y tienes que irte para salvarte, eres una cazafortunas. Ese es el mensaje que el señor Depp les pide que envíen”, dijo el abogado de la actriz.

Los abogados de Depp describieron el argumento como “inapropiado” y pidieron a la jueza que instruya al jurado que lo ignore y revise el Formulario de Veredicto Especial. No obstante, la jueza Penney Azcarate no aceptó la moción. Según la reportera judicial de FOX5 DC, Katie Barlow, Azcarate dijo que el caso ya lo tiene el jurado.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.