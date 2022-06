Cibernautas critican a Yosstop por comentario sobre resultados del juicio de Depp

La youtuber reaccionó en redes sociales al resultado del juicio de johnny Depp contra Amber Heard, sin embargo, cibernautas se lanzaron contra la creadora de contenido y revivieron el escándalo de Yosstop por el caso de Ainara.

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).- Yoseline Hofman, mejor conocida como Yosstop, fue criticada en redes sociales debido a un tuit sobre la victoria del actor Johnny Depp en el juicio por difamación contra Amber Heard.

A través de Twitter, “Yoss” lanzó un mensaje en el que aseguró que el caso del actor trae esperanza a la gente que como ella ha sido víctima de difamación.

“Ojalá la justicia fuera mínimamente parecida aquí, sin duda este caso de #JohnnyDepp nos trae esperanza a muchas personas que hemos vivido difamación. No le aplaudo sus errores, sin embargo me alegro que por fin llegó a su fin este tema, la real justicia a veces tarda años”, escribió la youtuber.

Sin embargo, usuarios de esa red social comenzaron a mencionar que no tiene nada que ver el caso de Depp con el de la creadora de contenido, pues ella estuvo en prisión luego de ser acusada de pornografía infantil.

Ojalá la justicia fuera mínimamente parecida aquí, sin duda este caso de #JohnnyDepp nos trae esperanza a muchas personas que hemos vivido difamación. No le aplaudo sus errores, sin embargo me alegro que por fin llegó a su fin este tema, la real justicia a veces tarda años. 🙌🏻 — YosS Hoffman (@YosStoP) June 1, 2022

“¿Qué no en tu acuerdo para salir de la cárcel justamente decía que no podías hacer este tipo de cosas? Responsabilízate de lo que hiciste. ¿Ves como tú disculpa pública si fue de dientes pa fuera?”; “Según tu caso fue por la adquisición, almacenamiento,reproducción y descripción de pornografia infantil ¿que no? No quieras hacer que esto se trate de ti porque nada que ver con un hombre que sufrió por más de 6 años y se quedó sin trabajo por difamación”; “¿Difamación? A ti nadie te difamó: hay videos de lo que hiciste. Tuviste derecho a un juicio, y gracias al trato especial que te dieron, hasta la fiscala intervino en tu caso”, fueron algunos de los comentarios que recibió Yoseline.

Tras los ataques, Hofman compartió una nueva publicación con un mensaje del usuario @psicoanalisisf sobre los heaters.

“Un besito a los haters, mis más grandes fans aunque llenos de ignorancia”, expresó Yosstop.

Un besito a los haters, mis más grandes fans aunque llenos de ignorancia. 💜 pic.twitter.com/L9D0AI5YIp — YosS Hoffman (@YosStoP) June 1, 2022

JUICIO DE JOHNNY DEPP CONTRA AMBER HEARD TEMINA; HEARD ES DECLARADA CULPABLE DE DIFAMACIÓN

El jurado falló a favor de Johnny Depp en su demanda por difamación contra su exesposa Amber Heard, reivindicando su postura de que Heard fabricó afirmaciones de que Depp abusó de ella antes y durante su breve matrimonio.

Asimismo, el jurado falló a favor de la contrademanda presentada por Heard luego que el abogado de Depp calificó sus acusaciones como un engaño y le otorgó a la actriz 2 millones de dólares en indemnización.

Para llegar a un veredicto, el jurado civil de siete integrantes tenía que alcanzar a una decisión unánime. Deliberaron por unas 12 horas a lo largo de tres días.

Depp demandó su exesposa por 50 millones de dólares, acusándola de difamarlo por un artículo de opinión que publicó en 2018 en el que se describió a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”. Heard presentó su contrademanda de 100 millones de dólares contra el astro de Piratas del Caribe después de que un abogado de él calificó sus acusaciones como un engaño. Cada uno acusó al otro de destruir su carrera.