Casos de viruela símica suben en Europa: se han triplicado en 2 semanas, advierte OMS

Por Maria Cheng

LONDRES, 1 de julio (AP) — El director para Europa de la Organización Mundial de Salud (OMS) advirtió el viernes que los casos de viruela símica en la región se han triplicado en dos semanas y llamó a los países a hacer más para impedir que la enfermedad se afiance en el continente.

“Es imperativo que haya esfuerzos urgentes y coordinados si vamos a avanzar en la pelea para revertir la diseminación de esta enfermedad”, afirmó Kluge.

