La OMS confirma 2 casos de viruela del mono en menores de edad del Reino Unido

Madrid, 29 de junio (Europa Press).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha confirmado este miércoles que ya se han registrado algunos casos de contagio de viruela del mono en niños menores de 18 años, dos en el Reino Unido y se está estudiando la posibilidad de que haya más en España y Francia.

Hasta ahora, los casos confirmados de viruela del mono eran, mayoritariamente, de hombres jóvenes que practican sexo con hombres. Entre el 1 de enero y hasta el 22 de junio se habían detectado más de 3 mil 400 casos en 50 países y una muerte.

"I am concerned about sustained transmission because it would suggest that the virus is establishing itself and it could move into high-risk groups including children, the immunocompromised and pregnant women"-@DrTedros #monkeypox

