Viruela del mono se extiende en RU; es el país fuera de África con mayor brote

LONDRES, 25 de junio (AP).— Las autoridades británicas dijeron que el brote de viruela símica se está extendiendo en el país, principalmente entre hombres gays o bisexuales y otros que tienen sexo con hombres. Las autoridades exhortaron a quienes tienen parejas nuevas o múltiples a que estén atentos a los síntomas de la enfermedad.

En un informe técnico difundido el viernes, la Agencia de Seguridad Sanitaria de Gran Bretaña dijo que sus estadísticas muestran que la viruela símica se está propagando entre “redes sexuales definidas de gays, bisexuales u hombres que tienen sexo con hombres”. Las autoridades dijeron que no había indicios que dejaran entrever una diseminación constante más allá de estas poblaciones.

De los 810 casos de viruela símica, o viruela de los monos, registrados hasta la fecha en Gran Bretaña, cinco corresponden a mujeres. Entre los pacientes que completaron un estudio detallado, 96 por ciento de los infectados eran hombres gay, bisexuales o que tenían sexo con otros hombres. De los 50 países que han registrado casos a nivel global, Gran Bretaña tiene el brote más grande fuera de África.

