El patógeno de la viruela del mono ha mutado ferozmente, advierte un nuevo estudio

Madrid, 24 de junio (Europa Press).- El patógeno que causa el brote actual de viruela símica ha mutado de forma sorprendentemente fuerte, según un estudio realizado por miembros del Instituto Nacional de Salud Doctor Ricardo Jorge (INSA) en Lisboa (Portugal).

“Nuestros datos revelan pistas adicionales de la evolución viral en curso y la posible adaptación humana”, señala el doctor João Paulo Gomes, quien ha dirigido el estudio que acaba de publicar la revista Nature Medicine.

New paper on Monkeypox genomics – the current outbreak seems to be associated with much faster mutation than would be expected from usual orthopox rates. Authors suggest a role of APOBEC3 and human adaptation in this.https://t.co/Rp7xvw6bvP

