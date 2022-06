OMS: Van más de mil casos de viruela símica; ya hay transmisión comunitaria, alerta

Madrid, 8 de junio (Europa Press).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado este miércoles en rueda de prensa de que ya se han confirmado más de mil casos de viruela del mono en 29 países no endémicos y ha avisado de que en algunas zonas ya hay transmisión comunitaria.

"[#Monkeypox] cases have been reported mainly, but not only, among men who have sex with men. Some countries are now beginning to report cases of apparent community transmission, including some cases in women"-@DrTedros

