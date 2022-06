OMS halla restos de viruela símica en semen; estudia si puede transmitirse vía sexual

Madrid, 15 de junio (Europa Press).- La responsable de la viruela del mono en la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Catherine Smallwood, ha avanzado que están investigando si el virus se puede transmitir sexualmente, tras hallar el virus en semen de pacientes.

“Estamos investigándolo en este momento”, ha apuntado Smallwood en rueda de prensa este miércoles. Por ahora, tal y como han recordado el director de OMS Europa, Hans Henri P. Kluge, y la directora del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), Andrea Ammon, el contacto físico estrecho sigue siendo la principal vía de transmisión.

