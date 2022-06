La OMS se reúne de urgencia para decidir si la viruela símica es amenaza planetaria

Por Maria Cheng

LONDRES, 23 de junio (AP) — La Organización Mundial de la Salud convocó a una reunión de emergencia el jueves para estudiar si corresponde declarar una emergencia global ante el brote creciente de viruela símica. Pero algunos expertos sostienen que la decisión de la OMS de reaccionar apenas cuando la enfermedad se ha extendido a occidente podría arraigar las profundas inequidades entre países pobres y ricos que salieron a la luz durante la pandemia de coronavirus.

La OMS dijo que no preveía anunciar decisión alguna de su comité de emergencia antes del viernes.

Muchos científicos dudan de que tal declaración ayude a frenar la epidemia, ya que los países desarrollados donde se han registrado casos recientes ya están tomando medidas para eliminarla rápidamente.

“Si la OMS realmente estuviera preocupada por la trasmisión de la viruela símica, podría haber convocado a su comité de emergencia hace años, cuando reapareció en Nigeria en 2017 y nadie sabía por qué, repentinamente, teníamos cientos de casos”, dijo Oyewale Tomori, un virólogo nigeriano que es miembro de varios grupos asesores de la OMS. “Es un poco curioso que la OMS solo convocara a sus expertos cuando la enfermedad apareció en los países blancos”.

