Kate Winslet protagoniza las nuevas imágenes de la cinta Avatar 2 de Cameron

MADRID, 1 de julio (EuropaPress).- Poco a poco Avatar: El sentido del agua va preparándose para su estreno en cines, llegan las primeras imágenes del personaje que encarna Kate Winslet en la secuela del éxito de 2009, en la que la ganadora del Óscar por El lector aparece convertida en una Na’vi. Además, se confirma que será una heroína de acción en esta entrega, que tiene previsto su desembarco en salas comerciales el 16 de diciembre, convirtiéndose en uno de los grandes eventos cinematográficos en este 2022.

Ha sido en la revista Empire, en la que ha sido portada, donde se ha revelado este primer vistazo a su personaje, la Na’vi Ronal, quien es uno de los líderes de la tribu oceánico Metkayina. Winslet ha descrito a Ronald como una “líder profundamente leal y valiente”, además de ser una experta guerrera.

“Tiene un gran sentido de la lealtad y del valor. Es muy fuerte, una luchadora. Incluso frente al peligro más grave, y con un bebé por nacer en sus entrañas, aún es capaz de unirse a su gente y defender lo que más ama: su familia y su hogar”, declaró la actriz al medio, quien mostrará sus dotes para las escenas de acción, un género en el que se ha prodigado poco en su filmografía.

La revista Empire dedica su portada de agosto a "Avatar: The way of water" y una portada especial solamente para sus suscriptores.#EmpireMagazine #Avatar #Avatar2 #AvatarTheWayOfWater pic.twitter.com/0VuAstws6K

