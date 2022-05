Tráiler de Avatar: The Way of Water es filtrado; Disney lo elimina en minutos

Junto con el primer adelanto, durante los últimos días también se filtraron varias imágenes inéditas de la película. Contenido que, al igual que el tráiler, el estudio ha intentado eliminar por completo de plataformas como Reddit, Twitter o Youtube.

Madrid, 3 de mayo (EuropaPress).- El primer tráiler de Avatar: The Way of Water (Avatar: El sentido del agua) se ha filtrado. El adelanto, que podrá verse solo en cines junto a Doctor Strange en el Multiverso de la locura durante un periodo de tiempo limitado, previo a su lanzamiento, se difundió on-line durante unas horas y, aunque el contenido se replicó rápidamente por las redes sociales, Disney y 20th Century Studios se apresuraron a eliminar contenido pirateado de Internet.

Además, junto con el primer adelanto, durante los últimos días también se filtraron varias imágenes inéditas de la película. Contenido que, al igual que el tráiler, el estudio ha intentado eliminar por completo de plataformas como Reddit, Twitter o Youtube, para preservar la sorpresa de los fans de cara al lanzamiento del espectacular tráiler del filme de James Cameron.

Una película en la que el director retomará su saga más de diez años después para adentrarse en los océanos de Pandora y relatar la vida de la familia formada por Jake y Neytiri, los protagonistas de la primera entrega que vuelven a estar interpretados por Zoe Saldaña y Sam Worthington.

Unas filtraciones de las que, para desesperación de algunos fans, sólo quedan ahora los avisos de contenido eliminado por las reclamaciones de copyright del estudio.

La secuela de Avatar, que se estrenará en los cines el 16 de diciembre, está ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película. Avatar: The Way of Water retoma la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus cuatro hijos), los problemas que los persiguen, lo que tienen que hacer para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir con vida y las tragedias que sufren.

Dirigida por James Cameron y producida por Cameron y Jon Landau, la película está protagonizada Zoe Saldana (Neytiri), Sam Worthington (Jake Sully), Michelle Yeoh (Doctora Karina Mogue), Oona Chaplin (Varang), Cliff Curtis (Tonowari), Jemaine Clement (Doctor Ian Garvin), Stephen Lang (Miles Quaritch), Giovanni Ribisi (Parker Selfridge), Chloe Coleman (el joven Lo’ak), Edie Falco (General Ardmore), CCH Pounder (Mo’at) y Kate Winslet (Ronal).

Para abrir el apetito del público, el estudio reestrenará Avatar en los cines el 23 de septiembre.

