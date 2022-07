La defensa de AMLO al petróleo no acabará ni cuando termine su mandato: Lorenzo Meyer

Ciudad de México, 1 de julio (SinEmbargo).- El trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador por defender la soberanía del petróleo en Mexico no ha terminado con la construcción e inauguración de la primera etapa de pruebas de la refinería “Olmeca”, en Dos Bocas, Tabasco, continuará aún después de concluido su mandato pues sus críticos siempre “buscarán peros”, aseguró Lorenzo Meyer, profesor emérito del Colegio de México (Colmex).

El historiador indicó que hoy, con el corte del listón rojo de la refinería “Olmeca”, fue un día de satisfacción para el Presidente López Obrador y sus seguidores; sin embargo, recalcó, sus detractores estarán atentos para buscar cualquier tipo de debilidades.

“La obra del gobierno mexicano y de AMLO va a ser discutida desde un montón de ángulos. Hoy fue un día de satisfacción para él y su gobierno, pero van a tener que estar muy alertas para defender eso que dicen que se ha logrado y que se va a lograr porque los críticos también están listos para buscarle todo tipo de debilidades”.

El Presidente afirmó que con la Refinería “Olmeca” se van a poder procesar 340 mil barriles de petróleo. “Yo nada más quiero subrayar de que este fue el mejor sitio porque ya esta es una terminal de Pemex. Aquí llega todo el petróleo de tierra y de agua somera de Tabasco y de Campeche. Aquí llegan un millón de barriles diarios. Se cuenta con la materia prima, no se tuvo que hacer una infraestructura especial. Imagínense, en cualquier otro lugar tendría que hacer oleoductos para abastecer a la refinería”.

“Esta es una terminal marítima, la más importante de México. Para tener una idea, estamos ahorita extrayendo poco más de un millón 700 mil barriles diarios de crudo y aquí llegan un millón. No le va a faltar materia prima a la refinería”, agregó López Obrador.

Lorenzo Meyer aseguró que el Presidente López Obrador apostó gran parte de sus fichas con la construcción de la refinería de Dos Bocas, pues sabía que era un proyecto viable y que podía lograrse durante su sexenio.

Ante esta situación, Meyer indicó que la decisión del Presidente López Obrador por impulsar un proyecto que permita a México refinar el petróleo que extrae debe ser considerado como seguridad nacional, pues se garantiza que el país tenga el control sobre su propio combustible”.

“No hay duda de que la razón fundamental sigue siendo bien válida, México si tiene petróleo debe considerarlo parte de su seguridad nacional. La seguridad nacional en el caso mexicano requiere el control, no por los precios del mercado y razones meramente económicas, pero por la seguridad de un país que importa buena cantidad de combustible de EU, que es nuestro vecino pero también tiene mucho intereses políticos y potencialmente existe la posibilidad de que en algún momento nos corten el suministro”.

Al cumplirse cuatro años de su victoria electoral, el analista político afirmó que el Presidente López Obrador aún tiene deudas pendientes con la sociedad, la más importante, quizás, resolver el tema de la violencia e inseguridad en el país.

“Eligió un campo muy bueno para contrastarse con sus adversarios, pero bueno, hay promesas que no le han salido pero no las puso en evidencia, es la seguridad. En este tema tan complicado, tan fácil de percibir que el crimen organizado y la inseguridad son una característica clarísima de fallas en el gobierno mexicano que vienen de muy atrás y que no es fácil remediarlas. Sí hay partes en que su mejor voluntad se topa con unos obstáculos y una realidad brutal, la descomposición del aparato de seguridad y justicia en México combinado con una miseria y con ese legado se encuentra un Presidente que no tiene más que un sexenio, eso no se puede arreglar”.