El Presidente busca limpiar al Poder Judicial de complicidades, corrupción y derroche

El Presidente López Obrador agradeció en su Quinto Informe de Gobierno a 30 gobernadores por haberse comprometido a la entrega de los Libros de Texto Gratuitos en sus territorios, salvo dos entidades que recurrieron a la Suprema Corte. En ese sentido, anunció que presentará al Congreso una Reforma al Poder Judicial.

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes en el marco de su Quinto Informe de Gobierno que por “varias y fundadas razones” propondrá una iniciativa de reforma constitucional “para limpiar al Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos”.

“Es indispensable y urgente que los jueces, magistrados y ministros sean electos de manera directa por el pueblo y no los designe la élite del poder económico y político de México. Así como se elige a presidentes municipales, hombres y mujeres, a las gobernadoras, a los gobernadores, así como se elige a los diputados locales, a los diputados federales, a los senadores, al Presidente de la República, así hay que elegir a los jueces, magistrados y ministros”, expuso desde la Ciudad de Campeche.

El Presidente señaló que los impartidores de justicia deben servir a la sociedad y no “operar bajo la consigna de beneficio de grupos o de facciones políticas, económicas y hasta bajo consigna de intereses delictivos”.

El anuncio de reforma constitucional del Presidente, se dio luego de que recordara cómo desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el Ministro Luis María Aguilar resolvió en fast track las controversias constitucionales presentadas por los Gobiernos de Chihuahua y Coahuila para impedir la distribución de los Libros de Texto Gratuitos de la SEP.

López Obrador señaló que los nuevos Libros de Texto Gratuitos tienen contenido con fundamentos científicos y con dimensión humanista. “Ya se distribuyeron 83 millones 638 mil ejemplares de preescolar y primaria y están entregándose 41 millones 745 mil libros para secundaria”, añadió.

López Obrador además agradeció a 30 gobernadores por haberse comprometido a la entrega de los Libros de Texto Gratuitos en sus territorios, salvo dos entidades que recurrieron a la Suprema Corte. “Un Ministro resolvió impedir que los jóvenes estudiantes cuenten con estos libros de texto. Sin embargo, estamos esperando la decisión definitiva y la opinión de maestros, padres de familia de los estados de Coahuila y Chihuahua sobre este lamentable asunto. Agradezco de que la mayoría, 30 de 32 gobernadoras y gobernadores, respaldaron la decisión de entregarlos”, resaltó.

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, suspendió el pasado lunes 21 de agosto la distribución de Libros de Texto en el estado de Coahuila.

Luis María Aguilar admitió a trámite la controversia constitucional 412/2023 presentada por el Gobierno de dicha entidad contra la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Dirección General de Materiales Educativos, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, entre otras dependencias.

“Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, para los efectos precisados en este proveído. La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, estipula el acuerdo.

Esta es la segunda medida relativa al freno de la entrega de los Libros de Texto emitida por el mismo Ministro.

El pasado 11 de agosto, Luis María Aguilar concedió otra suspensión, a partir de la controversia promovida por la Gobernadora María Eugenia Campos Galván, para que se impidiera la distribución en Chihuahua, misma que fue impugnada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal siete días después.

Desde el mayo, el Presidente López Obrador dio a conocer su Plan C para poder reformar el Poder Judicial y emprender una Reforma Electoral, para las cuales necesita una mayoría calificada al tratarse de modificaciones a la Constitución.

López Obrador destacó que se requiere, en la próxima elección, alcanzar los 334 legisladores que se necesitan para hacer cambios constitucionales. “Ese es el Plan C. Primero, tener la mayoría calificada en el Congreso. Que cuando se vaya a votar, que se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, el racismo y la corrupción, que se piense, a la hora de votar, no sólo en el Presidente y la Presidenta. Parejo. Porque si se tiene el triunfo en la Presidencia, como ahora, ganamos la Presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso, pero como no se tienen, dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial”, dijo en su mañanera del pasado 9 de mayo.