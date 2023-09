La prensa económica se ha negado a reconocer avances logrados por la 4T: Mario Campa

Ciudad de México, 1 de septiembre (SinEmbargo).- La prensa mexicana especializada en temas económicos se ha negado en reconocer los avances logrados durante la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador pues se enfoca en ocultar estos logros y en destacar los puntos negativos, afirmó Mario Campa, economista y politólogo.

En entrevista con Alejandro Páez y Pedro Mellado en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el Maestro en política pública, especializado en política económica y finanzas afirmó que no solo los medios mexicanos mantienen una campaña de hostigamiento contra el Gobierno, sino también algunos sectores de la prensa extranjera que buscan fuentes que están en contra de la actual administración para reforzar sus críticas.

“Sí hay definitivamente una cobertura que deja mucho que desear, incluso lo vemos en la prensa extranjera, las fuentes que buscan es alguien que está en contra del Gobierno de López Obrador y no necesitan ellos decirles que declaren x o y cosa, buscan a las fuentes que seguramente van a reportar algo negativo, agarran dos o tres así y construyen una historia que ya tenían de antemano. Es evidente, Financial Times esta semana sacó una nota de la inversión extranjera directa donde dice que a pesar de las oportunidades de relocalización México no las ha aprovechado como otros países, y es muy tramposa la nota porque México está por debajo de Brasil, por tamaño de la economía en inversión extranjera directa desde hace muchos años, no es algo reciente, México no va a tomar estas oportunidades de un año para otro, un proyecto de inversión toma años, podríamos hablar de que va a tener una inversión de Tesla de 10 mil millones de dólares y pues n siquiera se toman en la nota”.