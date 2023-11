Tecate Pa’l Norte revela su cartel del 2024; Kendrick Lamar y Peso Pluma protagonizan

Este miércoles 1 de noviembre se dio a conocer la alineación del festival Tecate Pa’l Norte 2024, y aquí te compartimos los detalles del evento.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 1 de noviembre (ASMéxico).- El festival Tecate Pa’l Norte se ha convertido en uno de los más importantes, y este miércoles 1 de noviembre se dio a conocer el cartel de la edición 2024, destacando la participación de Kendrick Lamar, Peso Pluma, Keane, Blink-182, Imagine Dragons, entre otros.

Fue por medio de su cuenta de las redes sociales del evento que se reveló el cartel oficial, luego de que, por varios días, los fans estaban pidiendo conocer las sorpresas que los organizadores tenían preparadas.

Recordemos que los abonos tempraneros salieron a la venta la semana pasada, como un regalo para el público que confía en el festival.

Kendrick Lamar, Imagine Dragons y Peso Pluma protagonizan cartel del Pa’l Norte 2024

La próxima edición del festival Tecate Pa’l Norte se celebrará los días viernes 29, sábado 30 y domingo 31 de marzo de 2024.

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN EL TECATE PA’L NORTE 2024?

Viernes 29 de marzo

Kendrick Lamar, Peso Pluma, Keane, Alemán, Bad Religion, Belanova, Bomba Estéreo, Checho Corleone, Deorro, Dread Mar-I, Infected Mushroom, Kevin Kaarl, The Vaccines, Young The Giant, Aitana, Aterciopelados, Batalla de Campeones, Cimafunk, Cuarteto de Nos, DJ Luian, DLD, Elsa y Elmar, Eme Malafe, Mariana Bo, Nick Warren, Rawayana, Rayben, Satin Jackets, The Snuts, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Vaquero, Emmit Fenn, Highly Suspect, INNA, Javier Blake, Jesse Baez, Khea, Leisure, Los Estrambóticos, Los Mesoneros, Aquihayaquihay, Azzecca, Finde, Girl Ultra, La Pegatina, Lara Project, Legallyrxx, Leo Leonski, MS Nina, Silvestre y la Naranja y Yukun.

Sábado 30 de marzo

Blink-182, Louis Tomlinson, Thirty Seconds to Mars, Alok, Anitta, Danna Paola, Danny Ocean, Gabito Ballesteros, Latin Mafia, Sum 41, Turnstile, Young The Giant, R3HAB, Agudelo888, Anfisa Letyago, Ari Adbul, Aterciopelados, Boombox, Bruses, Clubz, Depresión Sonora, Devendra Banhart, DLD, Electric Guest, Enjambre, Go Golden Junk, Goldroom, Hello Seahorse!, Humbe, Instituto Mexicano del Sonido, Justin Morales, La Delio Valdez, La Garfield, Lee Burridge, Los Mesoneros, LP Giobbi, Marcos Menchaca, MC Davo, Natos & Waor, Nicho Hinojosa, Technicolor Fabrics, The Wookies, Timo, YNG LVCAS y Los Esquivel, entre otros.

Domingo 31 de marzo

Imagine Dragons, Maná, Placebo, Fuerza Regida, Álvaro Díaz, Enanitos Verdes, Enjambre, Icona Pop, Kenia Os, Lost Frequencies, Royal Blood, Santa Fe Klan, The Blessed Madonna, The Warning, Allison, Bratty, Daniel Me Estás Matando, Él Mató a un Policía Motorizado, Elena Rose, Gale, Genitallica, Jayk de la Cueva, Kinky, La Banda Baston, Lagos, Leo Rizzi, Lola Índigo, Mario Bautista, Men I Trust, Oscar Maydon, Pablito Mix, Reyno, Sexy Zebras, The Aces, Tiga, Yoss Bones y Zimmer, entre otros.

¿CUÁNDO COMENZARÁ LA VENTA DE BOLETOS?

La venta general de los abonos para dará inicio este 7 de noviembre, a las 14:00 horas. Cabe resaltar que ahora que se conoce la alineación, sólo queda esperar ver cómo quedarán conformados los días para que luego se dé a conocer la fecha de la venta de los boletos en forma individual.

Sobre los precios, queda confirmar cuánto costarán, pues incrementará en comparación con los abonos tempranos, aquí te compartimos en qué cantidad comenzaron a ofertarse este año:

– Abono General: tres mil 648 pesos.

– Abono Comfort: cuatro mil 696 pesos.

– Abono Plus: cinco mil 612 pesos.

LOS BENEFICIOS QUE TIENE CADA ABONO

Hay cinco tipos de abonos: General, General +, Ascendente y Vip. Los cuales cuentan con diversos beneficios y amenidades, con el propósito de crear una experiencia, desde baños de lujo, barra de bebidas, zonas de descanso, guardarropa, servicio de conserjería, baterías para carga de celulares, barra de bebidas, selección gastronómica gourmet de cortesía y hasta spa, entre otras cosas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.