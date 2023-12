EU: La Cámara de Representantes expulsa a George Santos por violar leyes federales

Por Kevin Freking

Washington, 1° de diciembre (AP).- Con una votación de 311 a 114 en la Cámara de Representantes se determinó la expulsión del republicano George Santos. Fue apenas el sexto miembro en la historia de la cámara baja en sufrir la máxima sanción.

La expulsión requiere una mayoría de dos tercios de la cámara, un umbral deliberadamente alto, pero el informe de la Comisión de Ética, que lo acusa de violar la ley federal, resultó lapidario.

Cuando empezó a quedar claro que la expulsión era un hecho, Santos se echó su abrigo sobre los hombros, estrechó la mano de algunos legisladores de derecha que votaron contra la expulsión, y salió del recinto.

El presidente de la cámara, el republicano Mike Johnson, llamó al orden e instruyó solemnemente al secretario que informara al Gobernador de Nueva York que el escaño que era de Santos quedaba vacante.

Santos había encabezado su propia defensa en la cámara durante el debate y realizado una conferencia de prensa y entrevistas.

“No me quedaré cruzado de brazos”, dijo Santos durante el debate del jueves por la noche. “El pueblo del Tercer Distrito de Nueva York me envió aquí. Si ellos quieren que me vaya, ustedes tendrán que acallar a esa gente y realizar la votación”.