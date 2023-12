Sandra Day O’Connor, la primera mujer en la Corte Suprema de EU, muere a los 93 años

La nominación de O’Connor en 1981 por el Presidente Ronald Reagan, y la posterior confirmación por parte del Senado, puso fin a 191 años de exclusividad masculina en el Tribunal Superior. O’Connor, nativa de Arizona, que creció en el extenso rancho de su familia, perdió poco tiempo en construirse una reputación como una gran trabajadora que ejerció una considerable influencia política en el tribunal de nueve miembros.

Nieta de un pionero que viajó al oeste desde Vermont y fundó el rancho familiar unas tres décadas antes de que Arizona se convirtiera en estado, O’Connor tenía un espíritu tenaz e independiente que surgió de forma natural. Cuando era niña y crecía en el remoto interior, aprendió temprano a montar a caballo, arrear ganado y conducir camiones y tractores. “No hice todas las cosas que hacían los niños”, dijo en una entrevista a la revista Time en 1981, “pero arreglé molinos de viento y reparé cercas”.

En el Tribunal, su influencia se podía ver mejor, y su pensamiento jurídico se podía examinar más de cerca en los fallos de la corte sobre el aborto, quizás el tema más polémico y divisivo que enfrentaron los jueces. O’Connor se resistió a permitir que los estados prohibieran la mayoría de los abortos, negándose en 1989 a unirse a otros cuatro jueces que estaban dispuestos a revocar la histórica decisión Roe versus Wade de 1973, que decía que las mujeres tienen un derecho constitucional al aborto.

Luego, en 1992, ayudó a forjar y liderar una mayoría de cinco jueces que reafirmó el fundamento del fallo de 1973. “Algunos de nosotros, como individuos, consideramos que el aborto es ofensivo para nuestros principios morales más básicos, pero eso no puede controlar nuestra decisión”, dijo O’Connor en el Tribunal, leyendo un resumen de la decisión en Planned Parenthood versus Casey. “Nuestra obligación es definir la libertad de todos, no imponer nuestro propio código moral”.

Treinta años después de esa decisión, un Tribunal más conservador anuló a Roe y Casey, y la opinión fue escrita por el hombre que ocupó su asiento en el tTribunal Superior, el Juez Samuel Alito, quien se incorporó a la corte tras la jubilación de O’Connor en 2006, elegido por el Presidente George W. Bush.

En 2000, O’Connor formó parte de la mayoría de 5 a 4 que resolvió efectivamente las disputadas elecciones presidenciales de 2000 a favor de Bush, frente al demócrata Al Gore.

Bush estuvo entre muchos estadounidenses prominentes que ofrecieron sus condolencias el viernes. “Fue apropiado que Sandra se convirtiera en la primera mujer designada para nuestro Tribunal más alto, porque fue una pionera que vivió según el código de Occidente”, dijo Bush en un comunicado. “Era decidida y honesta, modesta y considerada, confiable y autosuficiente. También era divertida y graciosa, con un maravilloso sentido del humor”.

El expresidente Barack Obama, que otorgó a O’Connor la Medalla Presidencial de la Libertad en 2009, la elogió por “forjar un nuevo camino y construir un puente detrás de ella para que lo sigan todas las mujeres jóvenes”.

Muchos de sus colegas miraban a O’Connor con gran cariño. Cuando se jubiló, el Juez Clarence Thomas, un conservador consecuente, la llamó “una colega sobresaliente, cortés en el disenso y amable cuando es mayoría”.Thomas y Roberts son los únicos dos miembros del Tribunal actual que han trabajado con O’Connor. Pero todos los jueces intervinieron el viernes con recuerdos de ella.

“El nombramiento de la Jueza O’Connor fue un momento crucial en la historia de la Corte Suprema y de la nación”, dijo el Juez Samuel Alito en una aparición pública en Washington el viernes por la noche. “Ella siempre será recordada como una de las magistradas más importantes en la historia de la Corte Suprema”.

La Jueza más reciente, Ketanji Brown Jackson, dijo que O’Connor “ayudó a allanar el camino por el que ahora caminan otros juristas, incluido yo”. La Jueza Elena Kagan dijo que O’Connor juzgó con sabiduría y “la voluntad de promover el equilibrio y el respeto mutuo en este país frecuentemente dividido”.

O’Connor, no obstante, pudo expresar sus puntos de vista con acritud. En una de sus últimas acciones como Magistrada, un desacuerdo con un fallo de 5 a 4 que permitía a los gobiernos locales condenar y confiscar propiedades personales para permitir a los promotores privados construir plazas comerciales, edificios de oficinas y otras instalaciones, advirtió que la mayoría había imprudentemente cedidó aún más poder a los poderosos. “El espectro de la expropiación se cierne sobre todas las propiedades”, escribió O’Connor. “Nada impide que el Estado reemplace… cualquier casa con un centro comercial o cualquier granja con una fábrica”.

O’Connor, a quien los comentaristas alguna vez llamaron la mujer más poderosa del país, siguió siendo la única mujer en el Tribunal hasta 1993 cuando, para deleite y alivio de O’Connor, el Presidente Bill Clinton nominó a la Jueza Ruth Bader Ginsburg. El Tribunal actual incluye una cifra récord de cuatro mujeres.

La enormidad de la reacción ante el nombramiento de O’Connor la había sorprendido. Recibió más de 60 mil cartas en su primer año, más que cualquier miembro en la historia de la corte. “Cuando fui nombrada, no tenía idea de lo mucho que significaría para muchas personas en todo el país”, dijo una vez. “Los afectó de una manera muy personal. La gente lo vio como una señal de que las oportunidades para las mujeres son prácticamente ilimitadas. Es importante para los padres para sus hijas y para las hijas para ellas mismas”.

En ocasiones, la publicidad constante era casi insoportable. “Nunca esperé ni aspiré a ser Juez de la Corte Suprema”, dijo. “Mi primer año en la cancha me hizo añorar por momentos la oscuridad”.

Tras su jubilación, O’Connor lamentó que no se hubiera elegido una mujer para reemplazarla. O’Connor permaneció activa en el Gobierno incluso después de retirarse de la corte. Se desempeñó como Juez en varios tribunales federales de apelaciones, abogó por la independencia judicial y formó parte del Grupo de Estudio de Irak. También fue nombrada para el puesto honorario de Canciller del College of William and Mary en Virginia.

O’Connor citó la lucha de su marido contra la enfermedad de Alzheimer como su principal razón para abandonar el Tribunal. Después de mudarse a un centro de vida asistida, John O’Connor entabló un romance con un compañero paciente de Alzheimer, una relación que, según los expertos, no es infrecuente entre personas con demencia. La Jueza retirada se sintió aliviada de sentirse cómoda y feliz en el centro, según su hijo, Scott.

En el Tribunal, O’Connor generalmente favoreció a los estados en disputas con el Gobierno Federal. A menudo se puso del lado de la policía cuando ésta enfrentaba denuncias de violación de los derechos de las personas. En 1985, escribió para el Tribunal, que dictaminó que la confesión de un sospechoso de un delito advertido por primera vez sobre sus derechos puede utilizarse como prueba en el juicio, incluso si la policía violó los derechos del sospechoso al obtener una confesión anterior.

Una decisión de 1991 escrita por O’Connor decía que la policía no viola la prohibición constitucional contra registros e incautaciones irrazonables cuando abordan autobuses y piden al azar a los pasajeros que den su consentimiento para ser registrados. En una decisión de 1994, O’Connor dijo que los agentes de policía no necesitan dejar de interrogar y buscar aclaraciones cuando un sospechoso de un delito hace lo que podría haber sido una solicitud ambigua de ayuda legal.

O’Connor escribió para el tribunal en 1992, cuando dijo que los guardias de prisión violaban los derechos de los reclusos al utilizar fuerza física innecesaria incluso si no resultaban en lesiones graves, y en 1993, cuando dictaminó que los empleadores pueden ser culpables de acoso sexual ilegal incluso en el ausencia de cualquier daño psicológico.

En 2004, O’Connor redactó la opinión mayoritaria que iba en contra de la administración Bush al dictaminar que un ciudadano estadounidense capturado en el campo de batalla de Afganistán puede impugnar su detención en los tribunales estadounidenses. “Hace mucho que dejamos claro que un estado de guerra no es un cheque en blanco para el Presidente cuando se trata de los derechos de los ciudadanos de la nación”, escribió O’Connor.

O’Connor una vez se describió a sí misma y a sus ocho compañeros jueces como nueve bomberos: “Cuando (alguien) enciende un fuego, invariablemente se nos pide que atendamos el incendio. Es posible que lleguemos a esa escena unos años más tarde”.

O’Connor anunció su retiro en una declaración escrita de una sola frase. Mencionó su edad, entonces 75 años, y dijo que “necesita pasar tiempo” con su familia. Su carta oficial de renuncia a Bush fue igualmente concisa. “Ha sido realmente un gran privilegio haber servido como miembro del Tribunal durante 24 mandatos”, escribió la Juez. “Saldré con un enorme respeto por la integridad de la corte y su papel dentro de nuestra estructura constitucional”.

“Para ser una vieja campesina, resultaste bastante buena”, le dijo Bush en una llamada privada poco después de recibir su carta, dijo un asistente. Luego, en el jardín de rosas frente a la Oficina Oval, la elogió como “una Jueza exigente y concienzuda y una funcionaria pública de completa integridad”.

O’Connor tenía 51 años cuando se unió a la corte para reemplazar al retirado Potter Stewart. Prácticamente desconocida en la escena nacional hasta su nombramiento, se había desempeñado como Jueza del estado de Arizona y antes como miembro de la legislatura de su estado.

La mujer que ascendió más alto en la profesión jurídica que cualquier otra mujer no comenzó su carrera de manera auspiciosa. Como graduada de primer nivel de la prestigiosa Facultad de Derecho de Stanford, promoción de 1952, O’Connor descubrió que la mayoría de las grandes firmas de abogados no contrataban mujeres.

Una empresa de Los Ángeles le ofreció trabajo como secretaria. Quizás fue esa experiencia temprana la que moldeó la tenacidad profesional de O’Connor. Si bien las semanas laborales normalmente se extendían a 60 horas o más, encontró tiempo para jugar tenis y golf. Antes de que su marido desarrollara la enfermedad de Alzheimer, bailaban de forma experta y hacían frecuentes apariciones en el circuito de fiestas de Washington.

Los sobrevivientes de O’Connor incluyen a sus tres hijos, Scott, Brian y Jay, seis nietos y un hermano.

A finales de 1988, a O’Connor le diagnosticaron cáncer de mama y se sometió a una mastectomía. Sólo faltó dos semanas al trabajo. Ese mismo año le extirparon el apéndice.

O’Connor se sintió avergonzada en 1989 después de que los republicanos conservadores de Arizona utilizaran una carta que ella había enviado para respaldar su afirmación de que Estados Unidos es una “nación cristiana”. La carta de 1988, que provocó duras críticas a O’Connor por parte de juristas, citaba tres fallos de la Corte Suprema en los que se discutía la herencia cristiana de la nación.

O’Connor dijo que lamentaba el uso de la carta en un debate político. “No era mi intención expresar una opinión personal sobre el tema de la investigación”, dijo.

La información de los planes funerarios tras su muerte no estuvieron disponibles de inmediato.