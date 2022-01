YosStop desmiente haber cobrado cantidades millonarias por conceder entrevistas

En una conversación con el influencer regiomontano Roberto Martínez, YosStop dijo que no cobrado nada y sólo fueron algunos rumores que surgieron.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 2 de enero (AS México).- A poco más de un mes de que salió del penal de Santa Martha Acatitla, la influencer Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, ha concedido diversas entrevistas y negó haber pedido cantidades millonarias, como anteriormente se había asegurado en el programa Ventaneando.

Todo comenzó porque en una emisión del programa de TV Azteca, la conductora Pati Chapoy contó que trataron de contactar a la youtuber para obtener algunas declaraciones sobre su caso, pero supuestamente ella pedía cerca de un millón de pesos para hablar con la prensa.

“Estamos hablando de una cantidad muy fuerte, pidieron 50 mil dólares por una entrevista, ¡es una barbaridad!, si sale por ahí una entrevista por cualquier otro medio que pagaron, bueno, alguien quiso pagar, pero nosotros no pagamos”, dijo Chapoy.

En una conversación con el influencer regiomontano Roberto Martínez, YosStop dijo que no cobrado nada y sólo fueron algunos rumores que surgieron. “A cada caso sacan cosas que no eran verdad de mí. Hasta la fecha siguen sacando cosas que no son ciertas. Lo último que me sacaron es que estaba cobrando un millón por entrevistas y yo jamás le he contestado a un solo medio de show, de espectáculos, ni de amarillismo, jamás le he contestado”, declaró.

“Pero ¿para qué hacen eso? No pasa nada, de todo lo que han dicho, eso es lo que menos importa”, agregó. Además, la creadora de contenido compartió algunas experiencias de lo que vivió los cinco meses que pasó en prisión, que la ayudó a cambiar, pues ahora contó que se encuentra en una etapa en la que valora más las cosas.

YOSSTOP Y EL CASO AINARA SUÁREZ

En 2018, Ainara fue víctima de abuso sexual por parte de cuatro jóvenes y el delito fue grabado y difundido en redes sociales, así fue como llegó a YosStop, quien hizo un video en el que opinó sobre lo ocurrido, descalificando a Suárez. En un principio, Hoffman fue acusada de pornografía infantil, delito que se reclasificó a discriminación.

Los abogados de Yoseline llegaron a un acuerdo con los de la víctima, que dio como resultado que la influencer hizo una reparación de los daños, ofreció una disculpa pública y durante tres años deberá tomar talleres sobre discriminación, violencia de género y perspectiva de infancia, además de publicar un video mensual sobre estos temas y donar 5% de sus ingresos a alguna asociación.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS México. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.