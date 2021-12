La youtuber YosStop dice que vivió “una muerte de sí misma” en el tiempo en prisión

Yoseline Hoffman dio su primera entrevista dos semanas después de ser liberada del penal de Santa Martha Acatitla, una estancia que ella recordó como muy solitaria y con muchas dificultades.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).– La youtuber “YosStop” dio su primera entrevista sobre su experiencia en el penal de Santa Martha Acatitla, en la cual afirmó que vivió “una muerte de mí misma” al estar presa cinco meses bajo cargos de pornografía infantil.

En entrevista con la activista Saskia Niño de Rivera, que trabaja con personas privadas de su libertad, Yoseline Hoffman indicó que se sentía feliz de haber sido liberada hace dos semanas y ahora valora más su vida fuera de la cárcel, así como su familia, sus perros y amigos.

La youtuber fue liberada el pasado 1 de diciembre del penal de Santa Martha Acatitla tras llegar a un acuerdo con la víctima, Ainara Suárez, como parte de un programa de Justicia Reparativa. “Para mí fue una grata sorpresa ver que tengo muchos amigos, tengo mucha gente que me quiere mucho, que estuvieron ahí para mí”, reflexionó.

Hoffman consideró que el tiempo que pasó en la cárcel fue en un área diferente, donde había menos personas, pero la vivió de una manera “muy sola”. “Mi experiencia, a diferencia de otras personas que las llegan a meter con muchas personas, fue muy sola. No tenía con quien platicar, no tenía nada qué hacer, no tenía actividades”, recordó.

Asimismo, detalló que su estancia fue solitaria y la situación se empató con la ansiedad que le diagnosticaron previo a su detención. “Tenía que estar sola con mis pensamientos, con mis conversaciones, con cómo me juega chueco la mente, con cosas que a lo mejor ni siquiera tendría que estar pensando, y tratando de no enloquecer (…) de no perderme, de no deprimirme”, lamentó.

Algunas de las actividades que desempeñó para pasar el tiempo, que sintió como “pausado”, fueron leer, escribir, hacer yoga, sopas de letras, sudoku, colorear mandalas y hacer manualidades con rafia.

De acuerdo con las vivencias que tuvo en la cárcel, Hoffman consideró que aprendió de manera “dura y fea” nuevas cosas, un proceso que ella comparó con ser testigo de su propia muerte.

“Yo como lo viví, o como siento que es como mejor lo puedo definir es como una muerte de mí misma (…) el hecho de que de repente mi vida ya no es mi vida, o sea, ya no tengo control de nada, ya no puedo hacer nada y entonces, vives tu muerte, obviamente desde tu interior, pero también tu exterior”, compartió la creadora de contenido.

Asimismo, aseguró que se sintió frustrada por ver las afectaciones que tuvo su detención en sus seres queridos, tales como su madre, su familia y sus perros. “No estamos diseñados para ver el sufrimiento de las personas que amamos así, en vida, y que tú no puedas hacer absolutamente nada, entonces es algo muy frustrante y es algo que para mí también fue una gran lección de valorar lo que tengo, pero también de soltar, porque ya no tienes control de absolutamente nada”, dijo.

Por último, Hoffman recalcó que los meses que estuvo en la cárcel la ayudaron a realidad mucha introspección y reflexión, así como a aprender sobre sí misma y sus acciones.