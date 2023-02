La FGR denunciará al Juez que negó llevar a proceso a Sosamontes, cercano a Robles

La FGR anunció que apelará la decisión que tomó el Juez Gustavo Aquiles al no vincular a proceso al exfuncionario Ramón Sosamontes, también iniciará una investigación por delitos contra la administración de justicia por servidores públicos.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).– La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una carpeta de investigación por obstrucción de la justicia contra el Juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, quien ayer rechazó vincular a proceso a Ramón Sosamontes Herreramoro, uno de los colaboradores más cercanos de Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por el caso conocido como la Estafa Maestra.



Sosamontes Herreramoro fungió como Jefe de la Oficina de la Sedesol de diciembre de 2012 a agosto de 2015, periodo en el que Rosario Robles estuvo al frente de la dependencia. Posteriormente, se desempeñó en el mismo cargo durante la gestión de la exfuncionaria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La FGR lo acusa de uso indebido de atribuciones, pues asegura que, en representación de la Sedesol, suscribió contratos ilegales con Radio y Televisión de Hidalgo “RTH”.

En una audiencia realizada ayer, el Juez Aquiles Villaseñor, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte, no aceptó la responsabilidad penal del exfuncionario porque consideró que los contratos que suscribió eran legítimos y no le era aplicable la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La FGR adelantó que apelará la decisión e iniciará una carpeta de investigación contra el Juez por delitos contra la administración de justicia por servidores públicos.

“Ante tal respuesta, y ante el acuerdo de referencia, que ofende el Derecho y la recta impartición de justicia, esta Institución dará vista al Consejo de la Judicatura Federal, para los aspectos administrativos que correspondan; también apelará el auto de referencia; e iniciará de inmediato una Carpeta de Investigación, con base en el artículo 225 del Código Penal Federal, respecto a delitos cometidos contra la administración de justicia por servidores públicos, fundamentalmente, en lo que se refiere a las fracciones VI, VII y VIII de dicho ordenamiento, que señalan las responsabilidades específicas de carácter penal aplicables al caso”, expuso en un comunicado la dependencia que lidera Alejandro Gertz Manero.

De acuerdo con la FGR, el Minsiterio Público federal argumentó durante la audiencia que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público sí debe aplicarse contra Sosamontes Herreramoro por el procedimiento de contratación de servicios, ya que Radio y Televisión de Hidalgo “RTH” no tenía la capacidad técnica, material y humana para prestar por si sola el servicio, pues, detalló, “subcontrató con 17 personas físicas y morales en un porcentaje del 94.6 por ciento del importe del contrato original, lo que la obligaba a someterse a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, como lo señala el artículo 1 de dicho ordenamiento”.

La ley establece que cuando la dependencia no tenga capacidad para prestar los servicios por sí misma los actos los actos quedarán sujetos a dicho ordenamiento.

Sosamontes Herreramoro ha promovido recursos legales contra cualquier orden de aprehensión girada en su contra desde agosto de 2019. Es un político con larguísima carrera dentro de la izquierda. Estuvo en Juventud Comunista de México, en el Partido Comunista Mexicano; participó en las campañas presidenciales de Valentín Campa y de Arnoldo Martínez Verdugo.

Fue cofundador del PSUM, del PMS y del PRD. También fue Jefe delegacional de Venustiano Carranza y luego de Iztapalapa. Fue varias veces legislador por el PRD. Estuvo en el comité ejecutivo nacional perredista con Rosario Robles Berlanga, Porfirio Muñoz Ledo e incluso con López Obrador.

Y durante 20 años, no se separó de Robles Berlanga. Fue su gran operador político. Y tanto en Sedesol como en Sedatu fue Jefe de Oficina de la ex Secretaria, ahora en desgracia. Fue, con Manuel Espino, operador político durante la campaña presidencial de Peña.

De 2000 a 2002, Sosamontes fue subsecretario de Seguridad Pública en el entonces Distrito Federal. Sin embargo, en el 2002 renunció a su cargo y se convirtió en el nuevo vocero durante la campaña de Rosario Robles Berlanga a la presidencia nacional del PRD.

Desde ese entonces, las carreras de Sosamontes y Rosario han sido inseparables.

En ese 2002, Sosamontes comentó que la decisión de unirse a Robles no fue precipitada ni obedeció a problemas en su cargo como subsecretario y manifestó: “Rosario me invito a campaña, y me pareció interesante colaborar con ella, así que acepte la invitación del vocero de la campaña”.

Rosario asumió la presidencia del PRD nacional de 2002 a 2003 y con ello Ramón se convirtió en su estrecho colaborador y secretario de Asuntos Electorales​ a lo largo de un año, posterior a la renuncia de Robles a la presidencia del CEN Nacional, Sosamontes renuncia en marzo de 2004.

Esas renuncias se desataron por el escándalo de “las ligas”, en el que fueron protagonistas Carlos Ahumada Kurtz, Rosario Robles y el propio Sosamontes, entre otros personajes de la izquierda y entonces militantes del PRD.