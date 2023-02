VIDEO: Michelle Rodríguez revira a los gordofóbicos: “mi cuerpo es este, y es bello”

La artista mexicana destacó la importancia de la representación y señaló a las personas que la criticaron su aparición en la revista Marie Claire; “hay gente que pierde la vida por comentarios como los que ustedes están haciendo”, señaló.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- La actriz y comediante Michelle Rodríguez respondió a las críticas en su contra suscitadas luego de que fuera elegida para ser la portada del mes en la revista de moda y estilo de vida Marie Claire.

La integrante del programa “Me Caigo de Risa” de Televisa subió un video en su canal de YouTube donde comenzó con un agradecimiento a la revista por darle la oportunidad de encabezar la edición de ese mes y a toda la gente que le mandó buenos deseos y felicitaciones por dicho logro.

“A todas las personas que me han escrito y me dicen que se sienten representades y que de alguna manera les toca porque les ayuda a moverse del lugar donde están y les hace cuestionarse si su cuerpo es ‘valioso o no’, aquí esta. Esto es para todes nosotres, ahí vamos: abriendo puertas, y que la representación es importante y está sucediendo”, expresó.

Sin embargo, también aprovechó dicha plataforma para hablar sobre las críticas por su aparición en la revista, principalmente por los comentarios gordofóbicos que recibió.

“Hubo mucha gente tomándose el tiempo de tener grandes discusiones, en hablar de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto no debe pasar; que estamos romantizando la obesidad; que qué asco; que porque yo estoy en una revista si me veo como me veo”, inició al hablar del tema.

Michelle Rodríguez dio respuesta a varios planteamientos principales sobre las críticas hechas contra ella: la primera es sobre si merece estar en la portada de la revista por su aspecto físico, a lo que contestó que es “porque soy esta persona” y que, así como se ve, realiza muchas cosas y ese logro forma parte del reconocimiento por su trabajo. “Si estoy ahí es porque merezco estar”, agregó.

El segundo cuestionamiento tiene que ver con su belleza, respondiendo que ésta es subjetiva y que todos pueden hablar de los diversos canones de belleza hegemónicos; sin embargo, reconoció que su cuerpo es ese, que “es bello, es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda, por eso yo lo amo, lo atesoro y por eso comparto la importancia de hacernos nuestros mejores amigos”.

Sobre el cuestionamiento hacia ella por el hecho de estar en la revista cuando “la obesidad es una enfermedad”, la comediante comentó que Marie Claire no es una revista médica y, aunque lo fuera, probablemente también estaría ahí.

“Mi salud no tiene nada que ver con mi desempeño profesional, ni con mi quehacer social. Mi salud es algo que creo yo que solo me impacta a mí, a mis médicos y a mis familiares. Si usted está preocupado por mi salud, le agradecería que cuestionara dos veces antes de hacer un comentario agresivo, porque mi salud mental también es importante y porque hay gente que pierde la vida por comentarios como los que ustedes están haciendo”, sentenció.

Además, agregó que, aunque fuera el caso de que fuera una persona con problemas de salud, de todos modos es una mujer digna de ser portada de una revista, de ser amada, deseada contratada y “de existir en este mundo”.

Posteriormente se dirigió a aquellas personas que, en caso de que se hubieran sentido afectadas o impactadas por los comentarios agresivos expresados en las diversas redes sociales, diciéndoles que no los crean y que cuestionen todo lo que comentaron a raíz de la polémica, añadiendo además, que “todas las personas somos válidas por el simple hecho de existir”.

Finalmente, Michelle Rodríguez quiso leer unas palabras que escribió como parte de la conclusión que le dejó esta reacción social.

“Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza. Lo cuido, lo honro, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños: me hace cantar, bailar, escribir, conducir, jugar, amar y abrazar a los que amo. Reconozco mis defectos y los abrazo, no solo los físicos. Soy valiosa por lo que sé, digo, hago pienso y por cómo me veo. Reconozco mi belleza, la honro y la aplaudo. Soy digna de respeto y amor por el simple hecho de existir. Soy digna de ser vista y reconocida por mis talentos, aptitudes y también por mi belleza”.