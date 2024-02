La mexicanísima frase, ya prácticamente en desuso, aplica para alguien que de pronto sufre una serie de reveces o calamidades. “Le cayó el chahuistle”, que originalmente alude a una enfermedad la hoja del maíz (chahuiztli, en náhuatl) tiene que ver con la mala fortuna, el devenir adverso. Así parece haberle ocurrido al señor Presidente de México, que en sólo los primeros cuatro días de esta semana recibió más palos que una piñata en diciembre. Este es un somero recuento:

1. El lunes 29 de enero, el periodista Jorge Ramos, de Univisión, exhibió a López Obrador con las cifras oficiales del propio gobierno sobre el número de homicidios dolosos ocurridos en lo que va de su sexenio. “México es un país pacífico en donde hay crecimiento, en donde hay empleo, en donde hay bienestar”, replicó López Obrador en su conferencia mañanera en Palacio Nacional. Ese mismo día se convirtió en el más violento de lo que va del 2024, con 91 asesinatos en el país.

2. De acuerdo con el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana divulgado el martes pasado, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de enero de 2024, tiempo que lleva la actual administración, las fiscalías estatales y federales han registrado 178 mil 92 homicidios dolosos en México. La cifra supera con mucho los homicidios registrados durante los sexenios completos de Enrique Peña Nieto (122 mil 472 asesinatos) y de Felipe Calderón Hinojosa (96 mil 495).

3. Raymundo Riva Palacio gana una batalla legal al presidente Andrés Manuel López Obrador y su colaboradora Elizabeth García Vilchis, al obtener un amparo que los obliga a abstenerse de revelar públicamente información íntima o privada del periodista, e impide referirse a él con adjetivos calificativos. De hacerlo, dice la sentencia, deberán mencionar y exhibir las pruebas que sustenten su dicho, así como otorgar el derecho de réplica a Riva Palacio dentro de las 24 horas siguientes a las manifestaciones e imputaciones que se hagan. “Me han quitado mi derecho de réplica”, se queja el tabasqueño.

4. Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana presentaron el mismo martes la edición 2023 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). Por cuarto año consecutivo, México mantuvo la misma calificación en el IPC: 31 puntos, en una escala de cero a 100, siendo 100 la mejor calificación posible. México se mantiene así en la posición 126 de los 180 países evaluados y comparte la misma puntuación con El Salvador, Kenia y Togo. Los puntajes más altos del IPC corresponden a Dinamarca (90/100), Finlandia (87/100) y Nueva Zelanda (85/100).

5. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la reforma de marzo de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), promovida por AMLO, que buscó favorecer a la CFE sobre las empresas privadas. La Segunda Sala de la Corte concedió el primero de cientos de amparos promovidos por el sector privado, al establecer que los siete artículos principales de la reforma violan las reglas sobre generación y mercado eléctrico mayorista, previstas en la Constitución desde 2013.

6. Dos semanas después de posponer el proyecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló la multa de 62.2 millones de pesos que el INE impuso a Morena por irregularidades contables en su proceso interno de selección en el que Claudia Sheinbaum quedó como abanderada presidencial.

7. Luego que el Presidente rechazó la petición de Luis Donaldo Colosio Riojas de indultar a Mario Aburto por el asesinato de su padre y dar carpetazo al asunto, el propio alcalde de Monterrey acusó que si el Presidente no tuviera intención de hacer político el caso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, lo dejaría de mencionar en sus conferencias mañaneras.

8. El sitio estadounidense ProPublica publicó en un texto firmado por Tim Golden que en la campaña presidencial de López Obrador en 2006, agentes antidrogas de EU descubrieron lo que consideraron pruebas sólidas de que narcotraficantes de los Beltrán Leyva habían entregado unos 2 millones de dólares. El tema fue abordado también en otros dos medios. “¡Calumnias!”, tronó Andrés Manuel, que acusó al gobierno de Joe Biden de auspiciar esa publicación y le exigió disculparse.

9. La producción de gasolinas mexicanas tuvo una disminución de 6.8 por ciento durante el año pasado. En el 2023, Pemex registró una producción promedio de 252 mil 400 barriles diarios de gasolinas, mientras que en 2022 se produjeron 271 mil barriles diarios, lo que aleja más a nuestro país de la autosuficiencia prometida.

10. En una carta que hace llegar a medios el ex diplomático mexicano Andrés Roemer Slomianski, multi acusado de violación y abuso sexual y detenido en Israel en 2023, informa que ya se encuentra fuera de la cárcel. Asegura que las autoridades judiciales de Israel determinaron desde el pasado 15 de diciembre que no es una persona peligrosa, por lo que se le permitió continuar su proceso en arresto domiciliario, asunto del que el Presidente dijo no estar enterado… más de un mes después.

11. Los datos personales de más de 260 periodistas que han asistido a las conferencias matutinas de López Obrador fueron filtrados en un sitio de internet. La organización Article 19 corroboró con diversas fuentes la difusión de los datos, que incluyen nombres, contactos, identificaciones, fotografías y otros anexos, y manifestó su preocupación en medio del contexto de violencia que padece la prensa en México. El mandatario ordenó una investigación, pero adelantó que pudiera ser obra de sus adversarios políticos.

12. La exdirectora de Notimex, Sanjuana Martínez, divulga la grabación de una supuesta conversación suya con el vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas, que demuestra la injerencia de éste en el conflicto laboral de la ya desaparecida agencia de noticias. Y advierte tener pruebas sobre la petición de recibió de ceder “moches” del 20 por ciento de las liquidaciones para la campaña de Claudia Sheinbaum Pardo.

13. La Fiscalía General de Justicia de CDMX confirmó que es falsa la licencia de manejar que sirvió a la autoridad judicial federal de base para mantener en la cárcel durante ¡tres años! a la ex secretaria de Desarrollo Social del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, exonerada finalmente del caso conocido como “Estafa maestra”.

14. El juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor, ordenó el sobreseimiento de las acusaciones contra el abogado Juan Collado Mocelo (cercano a Carlos Salinas de Gortari) por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizad y su liberación inmediata.

15. Una encuesta del diario El Financiero difundida este jueves 1 de febrero indica que la aprobación del Presidente mexicano es de 54 por ciento, el nivel más bajo desde su toma de posesión. Asimismo, revela que la percepción sobre el manejo de la economía nacional, pasó de 37 a 27 por ciento de opinión favorable y que en el tema de la inseguridad siete de cada 10 mexicanos está en contra de la política presidencial de “abrazos, no balazos” frente al crimen organizado.

Otros ejemplares de la rica fraseología popular mexicana servirían para completar la desdicha que sufre en estos días nuestro querido Primer Mandatario. Por ejemplo, aquella de “ya no siente lo duro, sino lo tupido. O la de “le llueve sobre mojado”. Válgame.

@fopinchetti

Francisco Ortiz Pinchetti https://www.sinembargo.mx/author/franciscoortiz Fue reportero de Excélsior. Fundador del semanario Proceso, donde fue reportero, editor de asuntos especiales y codirector. Es director del periódico Libre en el Sur y del sitio www.libreenelsur.mx. Autor de De pueblo en pueblo (Océano, 2000) y coautor de El Fenómeno Fox (Planeta, 2001).