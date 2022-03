Residente denuncia que un artista del género urbano intenta boicotear su nuevo tema

Por Enlai li Acevedo

Ciudad de México, 2 marzo (La Opinión).- Una vez más el cantante Residente, vocalista de Calle 13, vuelve a la carga en Instagram y denuncia que tanto él como su equipo fueron amenazados con demandas por parte de otro cantante, si el puertorriqueño saca un tema musical que ya tiene preparado. Todo parece indicar, que se trata del reguetonero J Balvin. Mismo con el que, en el pasado, tuvo otro “lleva y trae” en la red social y hasta llegó a asegurar que la música de J Balvin sonaba a: “Carrito de hot dogs“.

“Este mensaje es lo menos importante que van a escuchar hoy. Mucho menos en medio de una guerra que acaba de estallar. Pero cuando te metes con influencers urbanos te pasan estas pendejadas. En estos días iba a sacar un tema. Por eso puse la foto con la gorra y eso. En el tema hablo de muchas cosas, que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano. Resulta, que el pendejo este se enteró de que le estoy tirando y desde que se enteró, no ha parado de llamar a todo el mundo, para que llamen a mí para que no saque el tema”, compartió René Pérez Joglar en un video.

“Llamó al productor que es un chamaquito para intentar detener el tema. Pero el chamaquito productor tiene los cojones bien puestos y no se prestó para eso. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. Le pidieron una llamada la presidente de mi disquera para que me detuviera, para que no saque el tema. Ca** por una simple tiradera que ni siquiera es completamente para él. Al final, no me importa si me demanda. No me importa si no me pones en los pu** playlists. No me interesa nada que tenga que ver con el payoleo. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre de hacer lo que me salga de los coj** y tú eres un esclavito más de la industria”, agregó Residente.