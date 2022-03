El caso de la FGR contra los abogados ligados a Scherer es vendetta de Gertz: abogado

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- Las acusaciones por extorsión y lavado de dinero en contra de los abogados Juan Antonio Araujo, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau, presuntamente vinculados a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico del Presidente Andrés Manuel López Obrador, son “una vendetta personal” del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró el abogado Alejandro Robledo, quien representa legalmente a Juan Araujo y César González.

El abogado Juan Collado negocia un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) para salir de prisión a cambio de denunciar por extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lavado de dinero a sus exabogados, quienes han sido vinculados con Scherer Ibarra.

A pregunta expresa de Álvaro Delgado sobre si el Fiscal Gertz Manero pretende hacer testigos colaboradores a los abogados para declarar en contra de Julio Scherer Ibarra, Alejandro Robledo dijo que en caso de ser cierto, esto no será posible pues se trata de una estrategia fallida de nacimiento.

“Yo no sé si esa sea su estrategia pero no le va a salir, eso no va a pasar, mis clientes primero que nada son inocentes y segundo no tienen por qué incriminar a alguien que es inocente como es Julio. Si el Fiscal esa es su estrategia, creo que es una estrategia fallida de nacimiento, si Juan Collado quiere obtener su libertad, yo no prejuzgo sobre su inocencia, su culpabilidad y le deseo la mejor de las suertes, pero lamentablemente no puede ser a través de la libertad de otras personas”.