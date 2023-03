Colectivas van por amparos en estados para que se practiquen abortos en IMSS e ISSSTE

Colectivos feministas preparan amparos colectivos en cuatro estados: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, y Baja California Sur, en donde, pese a que el aborto ya está despenalizado, algunas instituciones de salud, como el IMSS o el ISSSTE, no realizan dicho procedimiento a las derechohabientes que lo solicitan, bajo el argumento de que se rigen por el Código Penal federal en el que la interrupción del embarazo aún está criminalizada.

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- Colectivos feministas se organizan para presentar un amparo colectivo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) en cuatro entidades de la república mexicana: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, y Baja California Sur, para que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) garanticen a todas las mujeres que así lo soliciten el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo.

Los colectivos Di Ramona y AbortistasMx, que encabezan este proyecto, señalaron que en varios estados del territorio nacional el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo se ha convertido en una problemática, ya que, pese a que es un derecho legal, el Código Penal y la Ley General de Salud no han sido actualizados en esta materia, por lo que el aborto ahí se sigue considerando un delito, y, en consecuencia, algunas instituciones de salud, particularmente las públicas, se niegan a realizarlo.

En entrevista para SinEmbargo, Ninde MolRe, coordinadora de incidencia en AbortistasMx, confirmó que cuatro estados son lo que actualmente se preparan la implementar esta estrategia: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, y Baja California Sur, aunque sin precisar una fecha en la que la presentarán a las autoridades correspondientes, ya que continúan con la recolección de firmas. “No tenemos fechas precisas porque, afortunadamente, hemos tenido una gran convocatoria y hay personas que todavía se siguen sumando a firmar los amparos”, dijo, aunque adelantó que podrían ser entre los meses de “marzo, abril y mayo, para seguir juntando firmas”.

“Este amparo lo que busca es presionar a las autoridades y hacer evidente que no están haciendo su trabajo. Con estas resoluciones –que esperamos, los jueces, magistrados o la Corte, en su momento, si es que llegara– queremos que se evidencie que el Congreso federal, el Ejecutivo federal, no están haciendo su chamba en el el tema de armonización de las leyes y por tanto están violentando derechos humanos”, destacó la coordinadora de AbortistasMx.

Por su parte, Daniela Téllez, Directora ejecutiva de Di RAMONA, colectivo que está organizando un amparo colectivo en el estado de Hidalgo, explicó a SinEmbargo que la intención de interponer estos amparos, además de generar jurisprudencia a nivel local, es “para presionar al Congreso a nivel nacional, para que ya se apuren a legislar y esto no represente un obstáculo para los estados donde se ha ido despenalizando esta parte del Código Penal que aún no está armonizado”.

En este sentido, recordó que esta estrategia ya se implementó en Oaxaca hace algunos meses “con resultados positivos”. “La verdad es que por eso es que estamos más animadas, todavía nosotras, para que pueda tener igual de resultados positivos, pero ahora para el estado de Hidalgo, donde también está despenalizado el aborto. Desafortunadamente, como IMSS e ISSSTE se rigen bajo Código Penal Federal, esto ha representado un obstáculo para las y les derechohabientes de nuestro estado”.

“Ya vimos que funcionó en Oaxaca, también fue acompañada la estrategia por AbortistasMx, y es por eso que decidimos traerla ahora a Hidalgo, para que se pueda generar esa jurisprudencia y esos antecedentes para que ya pueda irse en cascadita en los demás estados donde ya se ha despenalizado el aborto”, reiteró la Directora ejecutiva de Di RAMONA.

Aunque hasta el momento son cuatro entidades en donde se están organizando para interponer este recurso jurídico en sus respectivas entidades, con el objetivo de que la interrupción legal del embarazo en sus respectivos estados sea un derecho al que todas las mujeres puedan acceder de manera segura y gratuita, las activistas no descartan que otros estados se sumen a la causa.

“AbortistasMX, que es la iniciativa que está llevando a cabo –en compañía de diversas organizaciones y colectivas del país– varios procesos de amparo con diversos objetivos en varios estados. Nosotras, Di Ramona, somos la asociación civil que estamos llevando la estrategia para el estado de Hidalgo, cuyo objetivo es poder destrabar, destacar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, es la estrategia de amparo”, explicó Téllez.

Pese a que este derecho está despenalizado en 11 estados de México, existen huecos legales para su ejecución, como las legislaciones no actualizadas establecidas en la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, en los que está penalizada la interrupción voluntaria del embarazo, por lo que dichos institutos de salud niegan el acceso a este derecho a quienes buscan ejercerlo.

“La cuestión con IMSS e ISSSTE es que ellos dicen que aunque se encuentren en estados ya despenalizados, las instituciones, el hospital o la clínica, no pueden brindar el servicio porque ellos dicen que les rige el Código Penal federal. El Código Penal Federal actualmente nada más contempla tres causales, digamos, de no criminalización y de acceso”, explicó Ninde.

“Es decir, solamente puedes acceder si fuiste víctima de violencia sexual, de violación, si hay un peligro a la vida y no eres criminalizada si fue por una situación de un aborto accidental, imprudencial, espontáneo, todas las demás causales que hemos escuchado en el país, que es causal salud, alteraciones genéticas, otras, no están contempladas en el Código Penal Federal y por tanto, cuando llegan a pedir los servicios, les niegan el acceso”, detalló.

¿Vives en Hidalgo? ¿Eres mujer o una persona con capacidad de gestar y tienes IMSS o ISSSTE? 👉🏼Únete al amparo colectivo para garantizar servicios de aborto en todas las instituciones de salud 📄 pic.twitter.com/OXDtd2JB9Z — Di RAMONA (@diramona_hgo) February 1, 2023

Y es que desde el 2021, el Congreso de la Unión mantiene congeladas las reformas que modificarían lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, en donde aún se contempla la criminalización del aborto, lo que obligaría a todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Salud a brindar la interrupción del embarazo de manera segura y gratuita a todas las personas que lo soliciten.

“Ya tiene un par de años esa iniciativa que se estaba impulsando en el Congreso, sin embargo, no ha habido como la intención y la voluntad política por parte del Congreso de reformar el Código Penal Federal para dar el acceso, evidentemente, es porque influyen, ahorita ya, otras situaciones políticas, y teniendo en cuenta el año electoral, sí sabemos que esa discusión va a quedar, yo creo que en la congeladora”, consideró la coordinadora de AbortistasMx.

“Era una iniciativa que lo que buscaba era eso: ampliar, despenalizar hasta la semana 12, y ampliar las causales, para que ahora estas instituciones que se rigen por el Código Penal Federal, como IMSS, ISSSTE, ISSFAM, puedan brindar estos servicios, sin embargo, ya no se ha sabido nada, y yo veo el panorama un tanto complejo con estas próximas elecciones, donde evidentemente hay muchos intereses en juego”, añadió.

Téllez subrayó que las derechohabientes que buscan acceder a un procedimiento abortivo en estos institutos están en todo su derecho, pues “están pagando desde sus salarios, por ser derechohabientes del IMSS y el ISSSTE, es impensable que no puedan brindarles un servicio de salud indispensable como ya fue determinado, que es el acceso al aborto, por algo como un Código Penal, que si bien es federal y sabemos que ellos se adhieren a el, pero están el Hidalgo, están en estos estados en donde ya se ha despenalizado”.

“Es verdaderamente impensable que siga habiendo trabas para el acceso, IMSS e ISSSTE están en Hidalgo, están en Oaxaca, están en Baja California, están en Veracruz, en todos estos estados donde ya ha sido despenalizado y es verdaderamente penoso y lamentable que siga habiendo este tipo de barreras que verdaderamente no tienen sentido”, dijo la integrante de Di RAMONA, quien recordó que “si bien, sabemos que, por lo menos en el IMSS, existen los programas de interrupción voluntaria del embarazo, es decir para las causales vigentes, esto no está aplicando para el acceso legal que es la despenalización hasta la semana 12, no aplica de la misma manera”.

Por ello, exhortó a “empujar hacia la progresividad de derechos, hacía el derecho pro persona y este derecho pro persona nos dice que se tiene que aplicar la ley, que más beneficie a la persona en ese momento, en ese lugar, en ese contexto, y tendrían que estarse adhiriendo a las legislaciones locales para brindar los servicios de salud que sean necesarios”.

A estas trabas legales, las personas que buscan acceder a su derecho a la interrupción legal del embarazo, según ha registrado el colectivo Di RAMONA, se suman otras cuestiones como la falta de sensibilización y capacitación del personal de salud, falta de actualización en los métodos para abortar, así como la falta de medicamento en diversas clínicas de los estados en donde este procedimiento ya es un derecho, y que no todos los municipios cuentan con un hospital que tenga los implementos necesarios para llevar a cabo el procedimiento.

“Hemos encontrado varias similitudes: una es la falta de sensibilización y capacitación del personal de salud, desde Secretaría de Salud y, por supuesto, ni mencionar IMSS e ISSSTE, que es todavía más grave, hemos observado también como la falta de actualización en cuanto a los métodos que existen ya de manera actual, difundida y que se encuentra en los protocolos, no sólo de la Organización Mundial de la Salud sino de otras instituciones internacionales”, comentó Téllez.

“Seguimos viendo resistencias para acoplarse a estos métodos que básicamente es el uso de medicamentos, mifepristona con misoprostol, misoprostol solo, y el de la aspiración manual endouterina, desafortunadamente vemos que aún hay mucha resistencia y que se sigue empleando la técnica de la legra, el legrado, pese a que esta es una técnica que ya está en desuso”, explicó.

“Tenemos la falta de actualización, la falta de capacitación y sensibilización, muchas veces también nos hemos topado con la escasez de medicamento, que pese a que es el método menos invasivo para el cuerpo de las mujeres y otras personas con capacidad gestante, se sigue viendo que no hay mucha voluntad para brindar este servicio con los insumos que requiere para su uso”, agregó la directora del colectivo hidalguense.

“Otro factor importante es que hace falta extender más el acceso [al aborto] para que sea más cercano a las personas. Un ejemplo: en Hidalgo se aplica en zonas determinada cantidad de hospitales en todo el estado, cuando sabemos que los procesos con medicamentos pueden ser completamente accesibles en centros de salud. Sin embargo, aún no tenemos eso y eso al final del día lo que representa es una barrera de acceso, porque no todas las personas están en municipios donde se ubica un hospital, al final, la cuestión de la distancia genera una barrera”, dijo.

La activista también refirió que esta negación para que derechohabientes del IMSS e ISSSTE accedan al aborto en estos institutos sólo suma más trabajo a la ya de por sí saturada Secretaría de Salud, en donde, dijo, es difícil poder ejercer este derecho, lo que da como resultado confusión y deshánimo entre quienes buscan interrumpir su embarazo.

“Esto genera muchísima confusión, ya que muchas de las personas que han atendido “nos dicen ‘es que a mi me dijeron que yo soy derechohabiente del ISSSTE, yo fui, solicité mi servicio y me dijeron que no se hacía, entonces yo pensé que no se podía’, eso ya es una traba y muchas mujeres piensan que en efecto así funciona. No es que no se brinde el servicio, porque ni siquiera les brindan información para que puedan acudir a las instancias de la Secretaría de Salud”, explicó.

“Muchas mujeres se quedan desesperanzadas, piensan que, en efecto, eso de que el aborto es legal seguro es mentira y terminan sin acceder a ningún servicio. Dos: la sobresaturación que, de por sí ya son sistemas saturados y encima tienen que recurrir a estos otros porque donde son derechohabientes no les brindan el servicio, y se hace una cadena de desinformación bastante grave que termina muchas veces en el desistimiento de las personas”, reiteró Téllez.

Ante este panorama, el colectivo se dio a la tarea de recabar firmas de derechohabientes del IMSS e ISSSTE que estén interesadas en formar parte de este amparo, que se presentará el próximo mes de marzo. Además, informó que en caso de que en sus diversos institutos no les quieran realizar el procedimiento de aborto pueden acudir con una identificación a cualquier clínica de la secretaría de Salud. Asimismo, indicó que Di RAMONA cuenta una una número telefónico para asesorías, que es 771 473 7943, así como a través de sus perfiles en Twitter, Facebook e Instagram.

“En Hidalgo es legal hasta la semana 12 con seis días, si eres derechohabiente del IMSS o ISSSTE y no te lo quieren realizar ahí, puedes acudir a los hospitales de la Secretaría de Salud del estado de Hidalgo, en estos hospitales es completamente gratuito el servicio y se prioriza siempre el aborto con uso de medicamentos, y si estás en semana 11 o 12 se realiza aspiración manual endouterina los servicios están disponibles, tienen que ser administrados y realizados”, explicó Téllez.

En Hidalgo únicamente 16 hospitales brindan el servicio de ILE. Por ello, organizaciones y colectivas preparan una estrategia para que todas las mujeres que así lo deseen puedan acceder a un aborto seguro y gratuito en el IMSS o en el ISSSTE.

🗞 📲 https://t.co/cgYSBkyLJw pic.twitter.com/5aiC15CtJg — Cimacnoticias (@Cimacnoticias) February 8, 2023

En tanto, Ninde refirió que en dicho estado han detectado que la falta de sensibilización y capacitación por parte del personal está provocando que se niegue el servicio en la Secretaría de Salud, cuando en la administración pasada no sucedía. “En Hidalgo hasta el Gobierno pasado había un acceso bastante bueno, pero ahora lo que estamos viendo es que con la nueva Secretaría de Salud están poniendo nuevos obstáculos para que las mujeres no accedan”, dijo.

“Se les está pidiendo, por ejemplo, que se realicen estudios de sangre y de laboratorio, como preoperatorios, cuando no es un procedimiento quirúrgico, las refieren a lugares donde después llegan y les dicen que ahí no les darán el servicio, estamos viendo que ya están sucediendo cosas que ya no habían pasado y que creemos que es por falta de capacitación y sensibilización respecto del tema”, agregó.

Por ello, la coordinadora de incidencia en AbortistasMx exhortó a las mujeres a quienes les haya negado el servicio en el IMSS o el ISSSTE en estos cuatro estados a sumarse al amparo colectivo que en cada una de esas entidades ya se prepara, mientras que en otros estados, que en este momento no están contemplados, busquen organizarse y solicitar el apoyo de estos colectivos e interponer un recurso legal para que puedan ejercer sus derechos. Asimismo, explicó que es importante tomar los datos del personal de salud que no hay querido brindarles el servicio de interrupción legal del embarazo, para que el caso pueda ser reportado ante las instancias correspondientes.

“Por lo regular la negativa viene de forma verbal, lo hemos visto en estados despenalizados en donde la información no ha llegado a todos lados y las mujeres no lo saben y cuando llegan les dicen que ahí no se puede cuando en realidad es que sí. Si ya acudiste y te dijeron que no, tú puedes acercarte, por ejemplo, a las comisiones de derechos humanos, pero también a los órganos internos de control de las diferentes entidades, a la Secretaría de Salud, o buscar a colectivas locales para que puedan acompañar este proceso”, dijo.

“Lo que nosotras sí les pedimos es que, cuando vayan, anoten el nombre y el cargo de la persona que les dijo que no podía realizar la interrupción u otros datos que les hayan proporcionado”, añadió Ninde. Destacó que el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud cuenta con un programa denominado Servicios de Aborto Seguro, al que las mujeres que deseen abortar pueden acercarse para obtener mayor información, y de ser necesario, las acompañen en el proceso.

“El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud tiene un programa de aborto seguro, en todo el país hay personal del SAS, y te puedes acercar ahí, están en los hospitales, por lo regular están en hospitales generales u hospitales materno-infantiles, ahí está ese personal, te pueden brindar la información sobre bajo qué causales y cómo es el procedimiento de acceso al aborto seguro”, detalló.

“Te puedes comunicar con ellas para decirles que acudiste [a alguna clínica de la Secretaría de Salud] y que no recibiste información o que hubo una negativa u otras cosas, pero ese es un programa que la Secretaría de Salud federal desde el Centro Nacional de Equidad de Género está implementado y que me parece brillante porque de alguna forma, digamos, ya hay una autoridad, un servidor público dando información de aborto seguro”, finalizó.

Nora Nancy Gaspar Resendiz https://www.sinembargo.mx/author/noranancy Comunicóloga por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Busca ejercer un periodismo libre, crítico y con responsabilidad social. Actualmente es parte de la Unidad de Investigación y Multimedia de SinEmbargo.