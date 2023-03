EU sanciona a 8 empresas mexicanas por estafar a estadounidenses a favor del CJNG

Ciudad de México, 2 de marzo (SinEmbargo).- El Gobierno de Estados Unidos impuso este jueves sanciones económicas contra ocho empresas mexicanas por estafar, en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a ciudadanos estadounidenses que cuentan con viviendas de tiempo compartido, informó el Departamento del Tesoro.

“En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha implicado mucho en el fraude en multipropiedad, que con frecuencia apunta a ciudadanos estadunidenses”, reveló Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

Today the US Treasury sanctioned companies involved in timeshare fraud by the CJNG, which is used to generate revenue for the cartel. This follows many actions we have taken against CJNG actors in Puerto Vallarta who have abused the local tourism industry. https://t.co/ugmzgwu0R9

— Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) March 2, 2023