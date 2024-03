Nuevos opiodes, más potentes y mortales que el fentanilo, invaden las calles de EU

Por Luis Felipe Torrente

Virginia, 28 de febrero (The Conversation).- Dos muertes en el condado de Boulder, Colorado, en 2023 son las últimas atribuidas en Estados Unidos a una potente clase de opioides sintéticos llamados nitazenos. La mayoría de los sistemas sanitarios no pueden detectar estas sustancias, por lo que se desconoce el número exacto de sobredosis, pero se sabe que están implicadas en más de 200 muertes en Europa y Norteamérica desde 2019, incluidas 11 en Colorado desde 2021. Una de las dos muertes del condado de Boulder se relaciona con una nueva formulación llamada N-Desetil etonitazeno, que fue identificada por un laboratorio nacional, y se cree que es la primera muerte por este compuesto.

The Conversation ha entrevistado a Christopher Holstege, profesor de medicina de urgencias y pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia y director del Centro de Toxicología de Blue Ridge, donde están aumentando las sobredosis de opioides. Explica por qué los nitazenos son tan potentes y mortales.

¿QUÉ SON LOS NITAZENOS?

Los nitazenos son una clase de opioides sintéticos que engloba más de 20 compuestos únicos, incluido el isotonitazeno, que se identificó por primera vez en 2019 y se conoce popularmente como ISO. También incluye el protonitazeno, el metonitazeno y el etonitazeno.

Los nitazenos son sustancias psicoactivas o “drogas de diseño” que no están controladas por ninguna ley o convención, pero suponen un riesgo significativo para la salud pública. Estas drogas han aparecido recientemente como drogas ilegales en las calles.

In response to the emergence of #Nitazenes on the market, we have developed an update for medical care providers.

This is a working document and updates will be included when we know more about the situation and management over time.

Download version 1 https://t.co/WkWXh3vra3 pic.twitter.com/myCttBwSqv

— Nicki Killeen (@nickikilleen) February 24, 2024