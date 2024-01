AMLO enviará reforma para prohibir el consumo drogas químicas: “Causan mucho daño”

Confirmó asimismo que el Gobierno federal está haciendo “una encuesta nacional para tener elementos” para enviar la reforma constitucional al Congreso; añadió que, “afortunadamente”, su consumo no está extendido por todo el país.

Ciudad de México, 26 de enero (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que una de las iniciativas para reformar la Constitución está relacionada con la prohibición en el consumo de drogas químicas, enfocada precisamente en el consumo de fentanilo, que arrasa en Estados Unidos y que en el país vecino del sur es un problema aislado pero “afecta muchísimo”, sobre todo a los más jóvenes, indicó el mandatario.

“Una de las iniciativas que voy a presentar de reforma a la Constitución es la de prohibir el consumo de drogas químicas como el fentanilo, así, directo. Y otros asuntos relacionados con la drogadicción”, dijo López Obrador este viernes en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“Es algo que tenemos que cuidar mucho, de lo que más debe importarnos, el que no se fomente el consumo de drogas. Y en especial, de drogas químicas, como el fentanilo, porque son de lo más nocivo. Causan muchísimo daño, es el principal problema, según mi punto de vista, en Estados Unidos. Están sufriendo mucho por el consumo de fentanilo, es muy doloroso que pierdan la vida jóvenes, muchos jóvenes. Se habla de 100 mil jóvenes al año por fentanilo y otras sustancias químicas, por sobredosis. Eso lo debemos cuidar nosotros”, argumentó.

Además, indicó que el Gobierno mexicano le da “todo su apoyo” a los estadounidenses para enfrentar esta pandemia. “Eso tiene una connotación humanitaria, eso no tiene que ver con la cuestión ideológica o política, es un asunto de salud, hay que ayudar todos”, señaló.

El Presidente también contó la anécdota de un legislador de Texas que le contó, en su visita a México, que el novio de una de sus hijas había fallecido por fentanilo. “Es un problema grave, entonces nosotros tenemos que seguir combatiendo tráfico de precursores químicos, tanto [las secretarías de] Defensa como Marina, a diario destruyen laboratorios, e inhibir, evitar, el consumo en nuestro país”, detalló.

Confirmó asimismo que el Gobierno federal está haciendo “una encuesta nacional para tener elementos” para enviar la reforma constitucional al Congreso mexicano. “Creo que ayudó el CONACYT. Partimos de la hipótesis que comparado con Estados Unidos el consumo en México es menor y por lo mismo son menos las personas que pierden la vida por el consumo. Siempre les pregunto a los gobernadores a donde viajo las cifras de consumo”, dijo.

“Son algunos sitios, afortunadamente no está extendido por el país. No hay consumo de fentanilo en Oaxaca, en Veracruz, en Durango, en Sinaloa. Porque son cosas distintas: una cosa es el tráfico y otra que se consuma. Es menor el consumo de químicos en Michoacán y Guanajuato. Hemos confiscado precursores en Querétaro para el fentanilo pero no hay consumo”, ahondó.

Por último, López Obrador insistió en que “el problema de fondo” en Estados Unidos con el consumo de estas drogas sintéticas “tiene que ver con una crisis en el estilo de vida, en la pérdida de valores culturales, morales, espirituales”. “Por eso tenemos que defender mucho nuestras costumbres, nuestras tradiciones. En seis meses pueden perder la vida los jóvenes, estamos atendiendo las causas, garantiznado erecho al trabajo, al estudio…”, resaltó.

EL CONSUMO, EN MÉXICO

El consumo del fentanilo, la droga sintética que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y que ha causado miles de muertes en Estados Unidos, ya no sólo es una amenaza en la frontera norte del país, también ha llegado a la región centro de México, según reveló un estudio publicado en la revista médica Harm Reduction Journal.

La investigación denominada “Primer estudio de control de drogas en un festival electrónico y detección de fentanilo en la región central de México”, que se publicó el pasado 6 de diciembre en la revista, fue realizada por los investigadores Silvia L. Cruz, Miguel Bencomo-Cruz, María E. Medina-Mora, Fabiola Vázquez-Quiroz y Clara Fleiz-Bautista.

El estudio se realizó en 2021 en un festival de música electrónica al aire libre cercano a la Ciudad de México –del cual no se especifica el nombre– por un equipo de científicos que analizó 51 muestras de drogas de 40 consumidores, quienes se ofrecieron voluntariamente a la prueba, gratuita y anónima.

Las 40 personas participantes en el estudio tenían entre 22 y 48 años, de las cuales el 92.5 por ciento eran hombres y la mayoría (82.5 por ciento) eran solteros.