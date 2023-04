Problema del fentanilo no se resuelve con “mano dura”, sino con prevención, dice AMLO

El Presidente destacó que lo más importante para combatir el consumo del fentanilo es quitar de las y los jóvenes del deseo por la droga, por lo que celebró el inicio de la campaña preventiva en el país.

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó esta mañana en su conferencia de prensa matutina que el problema del fentanilo no se resolverá con medidas coercitivas ni “mano dura”, sino con la prevención del uso del producto, por lo que celebró el inicio de la campaña preventiva en el país.

“No se van a resolver los problemas de inseguridad, de violencia sólo con medidas coercitivas, con cárceles, con represión, con leyes más severas, con amenazas de mano dura”, dijo.

“Si no hay consumo, no se tienen problemas graves. No es que se resuelva el problema del fentanilo, que lo vamos a resolver cooperando con el Gobierno de Estados Unidos. […] Pero no es eso nada más, o no es eso lo más importante, lo más importante es quitar la ansiedad, el deseo por la droga, es que los jóvenes puedan ser felices sin recurrir a las drogas”, añadió.

El mandatario destacó que si deben atender las causas, ya que “si eso no se resuelve, pues no va a haber fentanilo, pero puede surgir otra droga igual o peor de dañina y va a haber quién la consuma”.

El pasado 12 de abril, López Obrador publicó un decreto con el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que quedó creada una Comisión encargada de hacer frente al tráfico de drogas sintéticas -incluida el fentanilo-, así como de armas de fuego y municiones.

En el decreto presidencial, se anunció la creación de carácter permanente de la Comisión presidencial encargada de la coordinación nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas sintéticas, y armas de fuego y sus municiones.

Asimismo, se señala que la Comisión tiene por objetivo “fungir como un grupo de trabajo especial para el seguimiento de las acciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su competencia, contra el tráfico ilícito de las drogas sintéticas, y armas de fuego y sus municiones”.

La mayor parte del fentanilo ilegal es distribuido por cárteles mexicanos en píldoras que se parecen a otros medicamentos o mezclado con otras drogas, incluidas la heroína y la cocaína. Muchas personas que mueren de sobredosis en Estados Unidos no saben que están consumiendo fentanilo.

El fentanilo es un opioide sintético traficado por cárteles mexicanos al que se atribuyen unas 70 mil muertes por sobredosis al año en Estados Unidos. Los expertos dicen que los cárteles mexicanos están ganando tanto dinero ahora en el mercado estadounidense que no ven la necesidad de vender fentanilo en su mercado local.

México, Estados Unidos y Canadá se han unido en para combatir la distribución y producción de drogas sintéticas en la región, al reconocerlas, en particular el fentanilo, como la amenaza de drogas principal en América del Norte y bajo ese entendimiento acordaron que priorizarán cuatro áreas para mayor coordinación: drogas sintéticas actuales y emergentes; la demanda de drogas y la salud pública; modos y métodos de tráfico de drogas; y finanzas ilícitas.

Los tres gobiernos también se comprometieron a mejorar las capacidades de vigilancia de drogas en cada uno de sus países y compartir mejores prácticas en el próximo foro trilateral de salud pública en junio. También desarrollarán recomendaciones compartidas sobre mejoras al reportaje voluntario de sospecha de desvío de químicos, envío, e industrias de comercio electrónico.

Como parte de este proceso, los tres gobiernos desarrollarán un entendimiento compartido del mercado de América del Norte para usos legítimos de precursores sintéticos. Los tres países se comprometieron a reunirse nuevamente este verano y continuar construyendo sobre los marcos existentes de cooperación, incluyendo el Diálogo de América del Norte para las Drogas, el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre México y los Estados Unidos, y el Plan de Acción sobre Opioides Estados Unidos-Canadá.

-Con información de AP