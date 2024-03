Iris Apfel, celebridad de la moda conocida por su excentricidad, muere a los 102 años

Por Beth J. Harpaz

Nueva York, 2 de marzo (AP).- Iris Apfel, experta textil, diseñadora de interiores y celebridad de la moda conocida por su estilo excéntrico, falleció. Tenía 102 años.

Su deceso fue confirmado por su agente comercial, Lori Sale, que dijo que Apfel era “extraordinaria”. No se informó de la causa de la muerte, que también fue reportada por su cuenta verificada de Instagram el viernes, que un día antes había celebrado que el 29 de febrero era su 102 cumpleaños y medio.

Nacida el 29 de agosto de 1921, Apfel era famosa por sus atuendos irreverentes y llamativos que mezclaban alta costura y bisutería de gran tamaño. Un atuendo clásico de Apfel, por ejemplo, combinaba una boa de plumas con gruesos adornos, brazaletes y una chaqueta decorada con abalorios nativos americanos.

Con sus grandes gafas redondas de montura negra, su labial rojo brillante y su pelo corto y blanco, destacaba en todos los desfiles de moda a los que asistía.

Su estilo fue objeto de exposiciones en museos y de un documental, “Iris”, dirigido por Albert Maysles.

“No soy guapa y nunca lo seré, pero no importa”, dijo una vez. “Tengo algo mucho mejor. Tengo estilo”.

In half birthdays, I’m only 26!!! I’m 102 and a half today… happy leap day! 🐸🎈🌈🐸🎈🌈🐸🎈🌈#leapday #leapyear pic.twitter.com/kHnorrJ603

— Iris Apfel (@IrisBApfel) February 29, 2024