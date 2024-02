Araceli, la madre del conductor Daniel Bisogno, muere mientras su hijo está internado

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 25 de febrero (ASMéxico).- En la noche del sábado 24 de febrero, se informó sobre el fallecimiento de María Araceli Bisogno Tapia, madre de Daniel Bisogno, conductor del programa Ventaneando. La noticia fue divulgada por medio de redes sociales.

Diversos medios del ámbito del espectáculo dieron cuenta del deceso. Hasta el momento, las causas de la muerte de la madre del reconocido presentador de televisión permanecen desconocidas.

💔Ay no, no, no, no🥲, muere la Mamá de Daniel Bisogno!

La Sra Aracely Bisogno murió el día de hoy sábados los 71 años de edad! 🖤

Que fuerte y que triste para la Señora de saber que su hijo estaba en tal estado!

Descanse en paz pic.twitter.com/OZJ6zccwMp

— Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) February 25, 2024