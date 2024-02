La cantante Nicki Nicole confirma ruptura con Peso Pluma; VIDEO revela infidelidad

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 13 de febrero (ASMéxico).- Nicki Nicole confirmó que Peso Pluma le fue infiel, después de que en redes sociales se viralizara un video que muestra el mexicano tomado de la mano de otra mujer, en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos.

“El respeto es parte necesario del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuida y no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”. comenzó el mensaje de la cantante.