Tragedias, Peso Pluma, Wendy y hasta fentanilo: lo más googleado de 2023 en México

Una serie de listados sobre lo más consultado en el buscador en diferentes temas, como música, cine, televisión, famosos que murieron en el año, temas de diversidad y las preguntas ¿Qué es…? y, ¿cómo ayudar…?

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– El 2023 fue un año de intensa búsqueda de información, incluida aquella a través de Internet. Como cada año, Google presentó un resumen del año y mostró cómo los usuarios se volcaron en busca de respuestas sobre desastres naturales como el devastador huracán “Otis” hasta eventos sísmicos del día y otros que también captaron la atención del mundo.

El interés no sólo se centró en tragedias, sino también en momentos de entretenimiento y éxito, dejando claro que este fue el año de Peso Pluma, con sus corridos tumbados, y el retorno por todo lo alto de Televisa, a pesar de sus problemas económicos y financieros, con el fenómeno televisivo de “La Casa de los Famosos”.

Pero también reflejaron una importante y creciente preocupación de los usuarios digitales por temas de salud mental y consumo de drogas, el fentanilo específicamente.

“El mecanismo del año en búsquedas lo que mide es una tendencia de términos en aumento a lo largo de 2023 en comparación con 2022”, explicó a SinEmbargo Luis Ronces, gerente de Comunicación de Producto de Google México. “La metodología que usamos sigue todos los lineamientos de Google Trends. Hacemos una muestra representativa con datos que son anonimizados, para empezar, normalizados (tomamos en cuenta algunas circunstancias que pueden cambiar de un año a otro, por ejemplo en 2004 había menos gente con acceso a internet, entonces es lógico que ahora las búsquedas sean mayores) y buscamos que sean más objetivos, y finalmente agrupados”, detalló.

ACONTECIMIENTOS MÁS BUSCADOS

Entre los eventos que más googleó la gente se encuentran prácticamente todas las tragedias más grandes del año, pero sobresale que lo más buscado en este apartado fue “sismo fuerte”. Usualmente, “sismo hoy” es uno de lo que más se preguntan en la red a la hora de escribir en Google.

Luego, le siguieron: Meteorito, Popocatépetl (por el volcán), Eclipse solar, Guerra en Israel y Gaza, Submarino perdido (por la implosión de Titan), Turquía (por sus fuertes terremotos, que dejaron miles de muertos y poblaciones enteras destruidas), Tormenta Tropical “Beatriz”, el Huracán “Otis” (que dejó al menos 52 muertos y 32 no localizados) y el Huracán “Hilary” (1 muerto).

“En esta lista en particular muchos momentos son noticias, otros tienen mucho mas que ver con la cultura general, cada lista tiene una naturaleza diferente, pero a nosotroa los que nos interesa es ver cómo es que la gente usa el buscador cada año y cómo va evolucionando”, subrayó Ronces.

“Nuestra herramienta el único propósito que tiene es brindar información de utilidad a las personas, para ayudarlas en su día a día, y nunca pretendemos ir detrás de un tema ni de un nicho en particular, sino darle acceso a la gente a cualquier tipo de información de manera segura y objetiva, y ese ese el resultado de por qué estas personas han buscado estos temas ahí”, resaltó.

LAS PERSONAS MÁS BUSCADAS

Las búsquedas en México de las figuras públicas se centró sobre todo en cantantes, con Peso Pluma a la cabeza, y en actores y deportistas, aunque ninguno de los dos que aparecen –Hamlin y Piqué– lo hicieron por su destreza en el césped, sino por su recuperación milagrosa tras un paro cardíaco en el caso del jugador de la NFL y por el escándalo de su separación con Shakira, en el caso del español. El top ten:

-Peso Pluma

-Margot Robbie

-Clara Chía

-Shakira

-Taylor Swift

-Yaritza

-Babo

-Damar Hamlin

-Wendy Guevara

-Gerard Piqué

LO MÁS BUSCADO EN MÚSICA

Si había una duda sobre la explosión popular de Peso Pluma, en el apartado musical el joven de Zapopan volvió a colocarse como el más buscado también en esta lista. Shakira y Taylor Swift completaron un podido donde reapareció Luis Miguel, gracias a su tour por México y Latinoamérica, y de la expresión “flores amarillas”, por la canción que se hizo viral en redes:

-Peso Pluma

-Shakira

-Taylor Swift

-Luis Miguel

-Flores amarillas

-Drake Bell

-Alfredo Olivas

-Rihanna

-Cazzu

-Yeri Mua

LO MÁS BUSCADO EN CINE Y TV

En este listado destacó el triunfo de “La Casa de los Famosos”, que encumbró de nuevo a Televisa como hacía años no ocurría. Esto se notó también con Wendy Guevara, la ganadora del concurso, que apareció entre las personas más buscadas del año. Además, se colocaron en el podio las películas del fenómeno “Barbenhemier”, Barbie y Oppenheimer. La lista:

-La Casa de los Famosos

-Barbie

-Oppenheimer

-Super Mario Bros La Película

-Rápidos y Furiosos 10

-Guardianes de la Galaxia 3

-Five Nights at Freddy’s

-Sound of Freedom

-John Wick 4

-The Last of Us

LAS MUERTES DE 2023

Entre los fallecimientos de este año, el más buscado fue Javier López, conocido por su personaje “Chabelo”. La lista mezcla a luminarias nacionales e internacionales: Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia que murió de un infarto a los 28 años, se coló en segundo lugar, con Matty Perry, el actor de la serie de televisión “Friends”, en tercero de los más buscados:

-Chabelo

-Julián Figueroa

-Matthew Perry

-Andrés García

-Rebeca Jones

-Polo Polo

-Talina Fernández

-Ricardo Rocha

-Moon Bin

-Tina Turner

TEMAS DE DIVERSIDAD

Wendy Guevara fue la más buscada en temas de la comunidad LGBTQ+. Una mujer trans, como ella misma se asume, ganó el reality show de Televisa. Le siguieron La Sirenita y The Whale.

-Wendy Guevara

-La Sirenita

-The Whale

-Apio Quijano

-Yolanda Andrade

-Ginny y Georgia

-XO Kitty

-Miley Cyrus

-Red White and Royal Blue

-Bella Ramsey

LAS FRASES MÁS BUSCADAS A LA PREGUNTA “¿QUÉ ES?”

En este caso, el fentanilo se colocó en primer sitio. Y es que es la droga se cobra la vida de 200 estadounidenses a diario y ha sido el centro de la campaña de legisladores radicales de aquel país, quienes buscan responsabilizar a México por su producción. Pero además, el fentanilo ya toca las puertas de México: en una visita a Mexicali y Tijuana en 2022, InSight Crime descubrió que parte del fentanilo destinado a Estados Unidos se desvía para el consumo local, principalmente entre consumidores de heroína, por ejemplo. Esto ha provocado cientos de muertes por sobredosis desde que apareció por primera vez en la región, alrededor de 2017.

A ello se suman pregunta sobre diversidad sexual, como qué es una persona no binaria y un sapiosexual. Otro tema que se cuela es el abuso y acoso sexual, con el grooming. En un año de calores inéditos, la pregunta sobre la canícula también fue de las más solicitadas:

-¿Qué es el fentanilo?

-¿Qué es una persona no binaria?

-¿Qué es implosión?

-¿Qué es sapiosexual?

-¿Grooming qué es?

-¿Qué es canícula?

-¿Hamas qué es?

-¿Aneurisma qué es?

-¿Insabi qué es?

-¿Qué es histriónico?

LAS FRASES MÁS BUSCADAS A LA PREGUNTA “¿CÓMO AYUDAR?”

Sin el fentanilo irrumpió en el primer sitio ente las pregunta sobre qué es eso, en este apartado aparece como más buscado cómo ayudar a un persona con adicciones. Y es que, por ejemplo, en 2022, ocho de cada 10 adolescentes en privación de la libertad o con medidas externas de sanción informaron que alguna vez en su vida consumieron algún tipo de droga: alcohol, tabaco y marihuana fueron las de mayor prevalencia, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Inegi).

También se colocó la pregunta sobre cómo ayudar a Acapulco, el mítico balneario mexicano que fue destrozado por el paso del huracán “Otis”, el más poderoso en tocar tierra en el Pacífico mexicano. Preguntas sobre otros desastres incluyen a Turquía de nuevo, y se cuela también la crisis climática, ya que la gente pide información sobre cómo conservar el planeta.

Además, resaltan los casos de salud mental, posiblemente asociados con la pandemia y pospandemia de COVID-19:

-¿Cómo ayudar a personas con adicciones?

-¿Cómo ayudar a Acapulco?

-¿Cómo ayudar a una persona con depresión y ansiedad?

-¿Cómo ayudar a Turquía?

-¿Cómo ayudar a conservar nuestro planeta?

-¿Cómo ayudar a un niño con dislexia?

-¿Cómo ayudar a parir a una gata?

-¿Cómo ayudar a un niño con problemas de conducta?

-¿Cómo ayudar a una persona con ataques de ansiedad?

-¿Cómo ayudar a los animales en peligro de extinción?

“Para nosotros es importante entender cómo medir el pulso de la conversación digital en varios temas, porque sirve para hacer una reflexión sobre cuales fueron los momentos más hablados, más buscados, las personalidades, para entender en donde estuvo la atención de las personas, cuales fueron las dudas, las preguntas. Y de esta manera hacer una retrospectiva del año, ver dónde estamos parados y entender un poco mas de hacia donde apuntó esa conversación digital”, expresó Ronces.

Cuestionado sobre si es posible inflar las cifras o crear “círculos viciosos” donde lo más buscado es lo que más ve la gente y por lo tanto consume esos mismos contenidos. “No tiene mucho qué ver con la cantidad de cosas o los temas que una persona busca en particular, sino que hacemos un conglomerado en total de cuáles fueron esos términos que tuvieron un mayor crecimiento en cuanto a volumen de búsquedas cada año.

“Cada año cambia mucho nuestra perspectiva, al final lo que nos importa es que sea la gente la que interprete los datos, nosotros nos quedamos con la misión de Google, de compartir la información y hacerla accesible para todos. Creemos que es más bien la gente, los medios incluso, los que tienen la tarea de reflexionar y comentar al respecto”, concluyó.

Manuel González Vargas https://www.sinembargo.mx/author/manuel-gonzalez Ciudad de México | 1993. Estudió periodismo. Actualmente trabaja como Editor en la redacción de SinEmbargo MX. Antes, fue corresponsal para Infobae México, la Agencia Alemana de Prensa (dpa) y El País América. Tiene un blog (Apuntes en la ciudad), un newsletter (Apuntes subrayados) y un podcast (Al otro lado del sueño) personales.