La 4T prioriza Acapulco tras paso de “Otis”: Sheinbaum; asegura apoyos para infancias

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La precandidata de Morena a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, se reunió hoy con militantes y simpatizantes en los municipio de Eduardo Neri, y Chilapa de Álvarez, en Guerrero, donde sostuvo que Acapulco estaría en pie nuevamente gracias al apoyo y a la ausencia de corrupción que caracteriza al Gobierno de Morena, además de que prometió que dará continuidad a los programas sociales para niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

Durante el encuentro, la precandidata aseveró que, tras el paso del huracán ‘’Otis’’, el pueblo de Guerrero ha sido una prioridad para el Gobierno de la Cuarta Transformación, ya que ayudar a quienes menos tienen siempre será el mejor modelo de gobernanza, y puntualizó que, ‘’hay un compromiso irrenunciable del Presidente de la República con el pueblo de México y otro por supuesto irrenunciable con el pueblo de Acapulco; nuestra solidaridad, nuestro cariño siempre por lo que vivió Acapulco en estas semanas con el huracán Otis’’.

Por lo anterior, pidió a las y los guerrerenses seguir confiando en la 4T pues, pese a que la oposición ha criticado las decisiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tales como la eliminación del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), la realidad es que “todo el pueblo de Acapulco volverá a brillar como nunca antes gracias a la luz de la esperanza de la 4T”, aseguró.

‘’No somos los de antes, los de antes pura demagogia, además entregaban los apoyos con intermediarios, se quedaban con la mitad de los recursos; nosotros no somos así, nosotros tenemos una máxima, tenemos un principio y ese principio dice: Por el bien de todos primero los pobres’’, añadió.

La exjefa capitalina destacó que es imprescindible sumar esfuerzos para seguir con el segundo piso de la Cuarta Transformación, el cual tendrá como objetivo garantizar acceso a un buen sistema de salud, continuar con los apoyos sociales, trabajar a favor de la igualdad y, en especial, ayudar a los jóvenes a que puedan perseguir sus sueños, pues “ellos no son el futuro de México, sino que por el contrario son el presente”, puntualizó.

“El siguiente Gobierno que nos va a tocar encabezar seguirá siendo del pueblo y para el pueblo. Vamos a seguir siendo un Gobierno en donde, por el bien de todos, primero los pobres; vamos a seguir siendo un Gobierno donde no haya corrupción; un Gobierno que viva en la justa medianía, no puede haber un Gobierno rico con pueblo pobre, ese seguirá siendo el Gobierno de la Cuarta Transformación, y va a haber un Gobierno cuyo sentido principal sea servir a los demás’’, garantizó.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum también visitó el municipio de Chilapa de Álvarez, en Guerrero, donde aseguró ante los simpatizantes ahí reunidos que, de ser electa como Presidenta de la República en 2024, dar apoyo a las niñas, niños y jóvenes de Chilapa y de todo el país sería prioridad para la 4T, y que uno de los grandes pilares del segundo piso de dicho movimiento sería proteger, garantizar y ampliar los derechos de las infancias y las juventudes.

“Ahora tenemos que apoyar, no al futuro del país, porque los niños y niñas no son el futuro, son el presente, porque si no apoyamos a los niños y niñas ahora, a la niñez, a la infancia, después de adultos. ¿Cómo van a crecer? Por eso, vamos a apoyar gradualmente a todas las niñas y niños de Chilapa y del país”, aseguró.