Ataque a un edificio de Odesa, en Ucrania, deja 4 muertos, incluido bebé de 3 meses

De acuerdo con las Fuerzas Armadas de Ucrania, la región de Odesa fue atacada por ocho aviones no tripulados, de los cuales siete fueron derribados por las defensas antiaéreas.

Kiev, Ucrania, 2 de marzo (AP).- Cuatro personas fallecieron por la caída de un dron ruso contra un edificio de apartamentos en Odesa, una ciudad portuaria en el sur de Ucrania, dijeron los servicios de emergencia el sábado.

Otras ocho personas resultaron heridas, indicaron las autoridades. Uno de los fallecidos es un bebé de tres meses.

En todo el país, las defensas antiaéreas neutralizaron 14 de los 17 drones disparados sobre el país, agregaron.

Por otra parte, más de 20 poblaciones de la provincia oriental de Járkiv fueron atacadas por artillería y morteros rusos, mientras que un operativo con drones provocó daños en edificios de gran altura en la capital homónima, indicó también el sábado el Gobernador de la región, Oleh Syniehubov.

Los incidente no causaron víctimas mortales, pero tres personas sufrieron una “reacción de estrés agudo”, apuntó.

En la región de Jersón, que está parcialmente ocupada por las tropas del Kremlin, la artillería rusa se cobró la vida de un hombre de 53 años el sábado en la mañana, según la Fiscalía provincial.

En Rusia, un avión no tripulado se estrelló el sábado en la mañana contra un edificio de apartamentos en San Petersburgo, según la agencia noticiosa estatal RIA Novosti.

Seis personas recibieron atención médica tras la explosión que remeció el inmueble, reportó la agencia citando a la oficina de prensa del Comité de salud de la ciudad.

La web noticiosa Mash indicó que el edificio fue alcanzado por un dron ucraniano, pero The Associated Press no pudo verificar esa información.

El medio publicó videos que parecían mostrar el momento del impacto, con un potente destello de luz que envolvió uno de los laterales de la estructura y fragmentos de escombros volando por los aires. Otro video mostró cómo se activaron las alarmas de los autos.

El Ministerio de Defensa de Rusia no comentó el incidente de inmediato.