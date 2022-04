El argentino Manu Ginóbili, de San Antonio Spurs, entra al Salón de la Fama de la NBA

Estados Unidos, 2 de abril (EFE).- El argentino Manu Ginóbili, leyenda de los San Antonio Spurs, entró oficialmente este sábado en el Salón de la Fama de la NBA, anunció la liga de baloncesto estadounidense.

Ginóbili, de 44 años y cuatro veces campeón de la NBA, fue incluido en las glorias del baloncesto de EU, junto a Tim Hardaway.

Se trata del primer año en que podía ser elegido Ginóbili ya que uno de los requisitos para entrar en el Salón de la Fama es que el homenajeado en cuestión lleve al menos cuatro temporadas retirado.

It’s official! Welcome to the Hall of Fame, @manuginobili 👏 #22HoopClass | #PorVida pic.twitter.com/TEUzGgbjuy

— San Antonio Spurs (@spurs) April 2, 2022