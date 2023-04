Millones de perros son abandonados en México y la gente recurre a criaderos ilegales

Pese a que, desde hace varios años, se ha apostado por la concienciación sobre las responsabilidades que conlleva el ser dueño de algún animal doméstico, el problema del abandono y maltrato animal persiste en el país.

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- “Adopta, no compres”. Año con año las campañas de adopción de animales de compañía aumentan en redes sociales pues lejos de que este problema disminuya, distintas organizaciones continúan luchando contra el abandono de perros, gatos y otras mascotas.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE) en el país hay cerca 28 millones de perros, de los cuales, estima, el 70 por ciento se encuentra en situación de calle.

Pese a que, desde hace varios años, se ha apostado por la concientización sobre las responsabilidades que conlleva el ser dueño de algún animal doméstico, el problema del abandono y maltrato animal persiste en el país debido a que, aún, siguen operando criaderos ilegales, también conocidos como “fabricas de cachorros”.

“En el país tenemos una gran cantidad de personas que hacen una crianza que vamos a llamar irresponsable y dentro de estas crianzas irresponsables, también tenemos a los criaderos inescrupulosos, en donde podemos encontrar a gente que tiene un perro que pareciera de raza pura, no se puede decir si sí es o no, y se le hace fácil reproducir a su perro con el que pasó enfrente y entonces ponen a la venta perros en la puerta de la casa, en la esquina, a veces los anuncian en páginas de Internet y así, entonces con estos tipos de crianza, no sabemos si estos animales están enfermos o no”, señaló en entrevista para SinEmbargo la Doctora Claudia Edwards, veterinaria y directora de programas de Humane Society International México (HSI/México).

“Pasa lo mismo con los criadores de estas granjas de cachorros en las que la gente tiene perros en jaulas pariendo todo el tiempo, que están en situaciones terribles de suciedad, que los cachorritos en cuanto empiezan a abrir los ojos pues lo separan de la mamá, los venden, les abren los ojos de manera forzada, les empiezan a dar croqueta remojada y venden un perro de semanas de nacido”, asegurando así que, “estos tipos de crianza no son aceptables porque el sufrimiento los animales es terrible y es peor, todavía, en los en los criaderos de traspatio”.

En este sentido, la Dra. Edwards compartió a este medio que entre los riesgos que se pueden llegar a correr al adquirir un animal proveniente de las “fabricas de cachorros” se encuentran problemas físicos, conductuales y de salud, debido a que, la mayoría de las veces, las mamás no cuentan con ninguna vacuna por lo que los perritos difícilmente peden tener un buen nivel de anticuerpos.

Por otra parte las hembras que están pariendo constantemente también se encuentran en condiciones deplorables por lo que después de varios años llegan a presentar tumores en glándulas mamarias; mientras que los machos pueden padecer cáncer en la próstata.

“Generalmente los tienen en jaulas que son de metal, entonces llegan a tener muchos problemas en las articulaciones, en las patitas porque normalmente la orina y el excremento cae, y esta textura de estar pisando este tipo de jaulas todo el tiempo sin tener un lugar plano donde sentarse o donde pararse les va a traer muchos problemas en las patas, en las articulaciones, muchas veces, por supuesto, tienen problemas en la piel porque viven en lugares muy húmedos llenos de orina”.

Ante la alta tasa de animales en situación de calle, el próximo mayo Nuevo León se convertirá en el primer estado de la República en prohibir la venta de perros y gatos provenientes de criaderos en tiendas de mascotas luego de que en diciembre del 2022 el exSecretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Alfonso Martínez Muñoz, anunciara la nueva disposición.

“Hay muchos animales en situación de calle que son rescatados y que pueden ser adaptados en lugar de comprar un animal nuevo o reproducir un animal para su venta. Estas poblaciones de perros y gatos en situación de calle es de por sí ya un maltrato animal generalizado, muchos de ellos se sacrifican para bajar las poblaciones, se habla de 50 mil o más, que era lo que se hacía anteriormente”, apuntó Martínez Muñoz a través de un video difundido en las redes sociales de la dependencia.

Según cifras de Defensoría Animal, México ocupa el primer lugar en Latinoamérica de perros y gatos abandonados. La organización apunta que entre enero y marzo, meses posteriores a las fiestas decembrinas en las que se suelen regalar mascotas, cerca de 500 mil perros y gatos se quedan en situación de calle.

“En nuestro país todavía tenemos centros de control canino, situación que no hay en otros países en Latinoamérica, por ejemplo, en donde sabemos que mucha gente el día que ya no quiere al animal, pues simplemente va y lo dejan en el centro de control generalmente para que los maten y pues los centros de control canino en nuestro país todos los días están aceptando animales en entrega voluntaria, que es como se llama la figura legalmente en nuestro país, cosa que no sucede, por ejemplo, en otros países”, indicó la veterinaria Claudia Edwards.

“Eso sumado a la cantidad de animales que vemos en calle, que pues a lo mejor algunos nacen ahí, pero en otras ocasiones uno se da cuenta que estos animales pues tenían un hogar porque muchos conocen órdenes, se saben sentar o nunca estuvieron en la calle, entonces no saben cómo buscar comida y cuando los encuentras pues están en unas condiciones terribles que es producto del abandono […] Entonces si bien no puedo asegurarte que México es el primer país en abandono, sí puedo decir que tenemos una gran cantidad de animales que son pues abandonados o entregados para matar”, añadió.

Aunque las malas referencias y videos que circulan en Internet sobre los criaderos ilegales han ayudado, en medida de lo posible, a combatir parte del problema, aún hay quiénes están interesados en adquirir un perro de raza pura.

Para ello, la Dra. Edwards recomendó, en primera instancia, contemplar la adopción debido a que, lejos de lo que se cree, es común encontrar ejemplares de raza que fueron abandonados, y en caso de que se descarte está opción, instó a los interesados a acudir con un criador que esté dentro de un programa de mejora genético.

“Hay muchos perros de raza pura que están buscando hogar a veces hasta con el tatuaje del criador porque la gente ya no los pudo cuidar, ya no quiso cuidarlos o distintas cosas, entonces incluso animales de raza pura siempre es es factible de encontrar en adopción”.

“Sin embargo, los criadores que de verdad están tratando de velar por el bienestar de sus animales, finalmente no venden a sus animales en las tiendas de mascotas, los venden directamente al consumidor final y muchos de ellos hacen un escaneo de si la persona que va a comprar el perro de verdad puede tener a la raza que ellos están ofreciendo, no se lo venden a cualquiera sólo porque traen el dinero ya que muchos de estos criadores justamente lo hacen porque les gusta la raza, porque quieren mejorarla, porque cuidan a sus animales. Muchos tienen una lista de espera incluso para dar un animal porque no los reproducen cada celo, entonces hacen cuestionarios para saber si la gente está preparada para tener el animal que ellos están criando y si les van a poder dar las condiciones de vida que requieren, eso te habla de un de una persona realmente comprometida y no sólo con el dinero sino con con el animal”, explicó.

Al ser cuestionada por los perros de raza que suelen ser abandonados con más frecuencia, la directora de programas de HSI México aseguró que, muchas veces, depende de la temporada o de qué tan de moda se pongan los animales, pero que al día de hoy se ha presentado una alta tasa de orfandad de Huskys Siberianos debido a que suelen ser muy activos, traviesos y escandalosos.

“Por un tiempo tuvimos mucho abandono de beagles, antes de los beagles, los cocker, luego los schnauzer miniaturas estaban muy de moda y ahorita lo que más tenemos son huskys, huskys siberianos. Tuvimos también un tiempo bastante fuerte de de malinois porque estos perros son muy activos, son los perros que tiene el Ejército y la gente, pues no sé, de repente quieren estos animales fuertes como para tener un perro de protección”.

Finalmente, la Dra. Claudia Eswards invitó a la gente interesada en tener un amigo peludo que opte por adoptar antes de comprar puesto que “cambiarle la vida a un animal siempre es una cosa maravillosa”.

