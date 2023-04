¿A dónde ir? ¿Qué hacer en Semana Santa? Consejos para disfrutar de estas vacaciones

Existen muchas opciones para divertirse en estas vacaciones, ya sea en la Ciudad de México o en algún lugar del país, por eso aquí compartimos algunos tips de dónde ir para relajarse o vivir una aventura.

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- Las vacaciones de Semana Santa ya están aquí para muchos, para otras personas hay que esperar algunos días más y aunque haya quien ya tenga el plan armado para descansar o divertirse, acá compartimos algunos tips acerca de qué hacer o dónde ir en estos días de asueto.

¿SALIR DE LA CIUDAD?

México tiene lugares hermosos para disfrutar de una semana relajada o un fin de semana lleno de adrenalina. Acá van algunas opciones.

Puerto Vallarta: Si quieres sol, arena y mar este hermoso puerto de Jalisco es una gran opción debido a su oferta gastronómica y de actividades, cuentan con tours para hacer tirolesa, rappel, snorkel o para pasar un rato romántico con cenas a la luz de la luna.

Guanajuato: Este estado cuenta con seis bellos Pueblos Mágicos que cautivan a sus visitantes: Comonfort, Mineral de Pozos, Dolores Hidalgo, Jalpa de Cánovas, Salvatierra y Yuriria. Un imperdible de Comonfort son las gorditas de maíz quebrado, enchiladas, fruta de horno, charamuscas y nieves tradicionales. También hay que visitar la Parroquia de San Francisco, el Museo Doctor José María Luis Mora, las Zonas arqueológicas de Orduña de Abajo y Los Remedios.

Dolores Hidalgo tiene encanto particular, famoso por sus coloridas calles, los artesanos que fabrican alfarería, sus viñedos, además de ser la tierra del cantante José Alfredo Jiménez. Mineral de Pozos es conocido como el Pueblo Fantasma, pero no porque esté vacío, sino porque está plagado de leyendas e historias que lo convierten en un destino místico y emocionante. Yuriria es especial para dar paseos a caballo, en moto, incluso en lancha por el Lago y pescar.

Tlaxcala: En Tlaxcala capital una parada obligada es el Palacio de Gobierno donde se puede admirar la obra maestra del artista tlaxcalteca Desiderio Hernández Xochitiotzin en la que tardó 40 años: Historia de Tlaxcala a través de los tiempos y su aportación a lo mexicano. Otros puntos para visitar son la bella y churrigueresca Basílica de Ocotlán y Camarín de la Virgen de los siglos XVII – XVIII; el Pocito de Agua Santa, donde la historia cuenta que se apareció la Virgen María al indígena tlaxcalteca Juan Diego Bernardino; la Capilla del Vecino, que permite observar en panorámica a Tlaxcala Capital o la muy antigua Capilla de San Nicolás Tolentino, construida con piedra de xalnene y adobe.

Veracruz: Una gran opción es Perote que se ubica en la zona central-occidente de la entidad, en la parte sur de la Sierra Madre Oriental, y ofrece más de 614 kilómetros cuadrados de increíbles destinos que atraen a los turistas por su belleza y la historia que tiene para contar. Tiene desde atractivos naturales como el Cofre del perote, hasta monumentos históricos como la Fortaleza de San Carlos.

Puebla: La aventura y naturaleza se hacen presentes en Huauchinango-Puebla, este lugar está rodeado de ríos, cascadas y montañas, perfecto para

realizar actividades al aire libre como: ciclismo, senderismo, pesca y recorridos acuáticos. Su voz náhuatl Huauchinango o Cuauchinanco de significa: “En la muralla de los árboles” o “Lugar rodeado de árboles”.

TIPS PARA PONER LA MALETA

Si decidiste que saldrás de vacaciones o de fin de semana y siempre te cuesta trabajo el tema de la maleta, acá te van unas recomendaciones.

Puedes hacer una lista de qué es lo que necesitarás para tu viaje, por ejemplo, si es a la playa necesitarás traje de baño, bloqueador solar, ropa ligera para soportar el calor, toma en cuenta si saldrás a cenar o a algún lugar que tenga algún código de vestimenta; en el caso de ir al bosque tal vez sea importante incluir una prenda abrigadora para las noches cuando suele bajar la temperatura.

El tipo de maleta, es decir, de tamaño grande o de mano dependerá de los días que pases en el destino y del transporte que uses, si es en avión y sólo llevas equipaje en la cabina y no quieres documentar, recuerda checar las medidas que cada aerolínea da para las maletas.

Llevar una maleta resistente con varios compartimentos es un aspecto importante, IT International Traveller compartió que es clave que las maletas cuenten con un seguro TSA (homologado por la Agencia de Seguridad en el Transporte, TSA, de Estados Unidos) para resguardar las pertenencias, el diseño y la elegancia son un plus ya que también tiene que ver con la personalidad y los gustos de cada persona. Hay maletas de caparazón rígido como la IT Forest para proteger muy bien lo que lleva en su interior; también está la opción Carrousel que es de tela y tiene un bastón de aluminio.

Al acomodar la ropa en la maleta generalmente se doblan las prendas, pero un tip es enrollar la ropa, esto permitirá ahorra espacio, además de colocar los zapatos en bolsas de viaje o tela para evitar que manchen la ropa que irá en la maleta.

DIVERSIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Tarde de Bolos: Existen muchas opciones para divertirse jugando bolos en la capital mexicana, una de ellas es Royal Bol, compuesta por 16 pistas con gran iluminación, también cuenta con mesas de billar y barra de alimentos tipo snack como pizzas, hamburguesas, alitas, sándwiches, alitas, etc.

Adrenalina con los karts: Si lo tuyo con las carreras, en K1 Speed es posible armar tu propio torneo de competencia en equipos o en formato individual. Las pistas cuentan con alta tecnología y en todo momento hay personal capacitado para seguridad de todas y todos. Se úbica en el Piso -7 del Centro Comercial Manacar.

¿Dónde comer en la Ciudad de México? Para quienes se quedan o visitan la Ciudad de México una deliciosa opción en Polanco es Bellopuerto del chef Paco Martínez, un restaurante que ofrece platillos deliciosos y sorprendentes, ya sean preparaciones frías, calientes o al cabrón, los platillos más representativos de los puertos de México, entre los que destacan Guerrero, Veracruz y Sinaloa, por mencionar algunos, que tienen platos perfectos para la época.

¿Qué pedir en Bellopuerto? Pescado a la talla, este tiene el mismo sabor que se sirve en Barra Vieja, pero enriquecido con el toque personal del chef Paco Martínez; la tostada habanera con atún fresco, quesabirria de mantarraya, pulpo chamuscado y el aguachile

Otra opción es Comedor Lucerna (ubicado en Lucerna No. 51, en la colonia Juárez) que siempre cuenta con una propuesta gastronómica variada que incluye tacos, hamburguesas, mariscos y deliciosos cocteles con un gran ambiente.