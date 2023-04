Nuevo tiroteo deja al menos 3 muertos y 3 heridos en bar de Oklahoma, en el sur de EU

OKLAHOMA CITY, Oklahoma, EU (AP) — Tres personas murieron y otras tres resultaron heridas en un tiroteo entre varios grupos de motociclistas en un bar de Oklahoma City, informó la policía el domingo.

Los tres fallecidos fueron declarados muertos en el lugar, el Whiskey Barrel Saloon en el suroeste de la ciudad, agregó Cooper. Las autoridades no identificaron por el momento a los muertos ni a los heridos.

