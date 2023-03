Tiroteo deja 3 niños muertos en escuela cristiana de Nashville; el agresor es abatido

-Información en desarrollo

Por Jonathan Matisse

NASHVILLE, Tennessee, EU (AP).— Tres niños murieron después de un tiroteo en una escuela cristiana privada en Nashville; el agresor también falleció, informaron las autoridades el lunes.

El Departamento de Bomberos de Nashville dijo por Twitter que hay “múltiples pacientes”. El tiroteo ocurrió en The Covenant School, donde los estudiantes caminaron a un lugar seguro hasta una iglesia cercana para reunirse con sus padres.

La policía indicó que el agresor murió después de enfrentarse a los oficiales.

An active shooter event has taken place at Covenant School, Covenant Presbyterian Church, on Burton Hills Dr. The shooter was engaged by MNPD and is dead. Student reunification with parents is at Woodmont Baptist Church, 2100 Woodmont Blvd. pic.twitter.com/vO8p9cj3vx

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) March 27, 2023