Una persona muere en tiroteo ocurrido durante desfile en New Orleans; hay 4 heridos

Nueva Orleans, 20 de febrero (AP).— Una persona murió y cuatro se encuentran en condición estable tras un tiroteo registrado durante un desfile de Mardi Gras en Nueva Orleans, informó la policía el lunes.

El Departamento de Policía de Nueva Orleans señaló que una persona fue detenida poco después del tiroteo del domingo por la noche.

5 shot in New Orleans during Bacchus parade. We can’t go anywhere in America without #GUNviolence breaking out.

Good guys with guns don’t seem to be preventing many of these shootings.

— Ryan Shead (@RyanShead) February 20, 2023