VIDEOS: Reportan tiroteo en centro comercial de El Paso, Texas; piden evitar la zona

– Información en desarrollo

Ciudad de México, 15 de febrero (SinEmbargo).– La policía de El Paso, Texas, informó que elementos de seguridad se encuentran trabajando en un tiroteo activo en la zona de comida rápida del centro comercial Cielo Vista Mall. No hay reporte de heridos ni víctimas mortales hasta el momento.

A través de su cuenta de Twitter, la policía de El Paso pidió a la población evitar la zona, ya que el tiroteo se mantiene activo.

Mall scene is still active please avoid the area. Multiple agencies responding to the area.

