Condado de Los Ángeles revela imágenes de sospechoso del tiroteo en Monterey Park

Por Ricardo Roura

Estados Unidos, 22 de enero (La Opinión).– Autoridades publicaron imágenes del presunto sospechoso de causar el tiroteo masivo que provocó la muerte de al menos 10 personas en la ciudad de Monterey Park, en el Condado de Los Ángeles.

Al mediodía de este domingo, al menos seis vehículos de la policía y unidades SWAT rodearon una camioneta blanca cerca de Hawthorne Boulevard y Sepulveda Boulevard, en la localidad de Torrance en un enfrentamiento con un sujeto que podría ser el sospechoso del ataque.

Hasta el momento no quedaba claro si el individuo se encontraba consciente en el interior de la camioneta blanca.

I’m on scene in Torrance where there’s a standoff ongoing – gentle confirmation from the Torrance PD a that this is intact the Monterey Park shooting suspect pic.twitter.com/XHGM9fgXhB

— Kristy Hutchings (she/her) (@krhutchings) January 22, 2023