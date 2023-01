Los Ángeles: 10 personas mueren durante tiroteo tras celebraciones de Año Nuevo Lunar

Por Andrew Dalton

MONTEREY PARK, California, EU (AP).— Diez personas murieron y diez estaban heridas tras un tiroteo masivo el sábado por la noche en un establecimiento al este de Los Ángeles tras unas celebraciones del Año Nuevo Lunar que congregaron a miles de personas, según dijo el domingo la policía.

El suceso ocurrió en un establecimiento no especificado de la Avenida Garvey en Monterey Park, indicó el sargento Bob Boese de la policía del condado Los Ángeles. El tirador era un hombre, señaló. El sospechoso seguía prófugo, según indicó el capitán de policía de Los Ángeles Andrew Meyer. Los heridos, de diversa consideración, fueron trasladados a hospitales, añadió.

🚨#UPDATE: According to Police scanners reports of 10 people have been fatally shot, and 9 others have been injured in the Mass shooting that took place at a Monterey Park at a Chinese festival for lunar event. The suspect is still on the loose according to PD on scene pic.twitter.com/Xrdl9Uktr9

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 22, 2023