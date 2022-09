Tiroteo en secundaria de Filadelfia deja un menor de 14 años muerto; hay 4 heridos

Filadelfia, EU, 27 de septiembre (AP).– Un joven de 14 años murió y otros cuatro estudiantes resultaron heridos en un tiroteo cerca del campo deportivo de una escuela secundaria del noroeste de Filadelfia después de un partido de fútbol, detallaron autoridades de Estados Unidos.

La Policía dijo que los jugadores salían del campo detrás de Roxborough High School, después de una pelea que involucró a tres escuelas cuando al menos dos personas abrieron fuego poco después de las 16:30 horas del martes antes de huir a pie.

El Comisionado de Policía adjunto, John Stanford, dijo a los periodistas que los jugadores se alejaban de una pelea que involucraba a Roxborough High School, Northeast High School y Boys Latin Charter School que acababa de concluir cuando comenzaron los disparos.

Dijo que los niños fueron atacados mientras hacían “una de las cosas que alentamos a nuestros hijos a hacer”, y el hijo de una familia “no llegará a casa hoy”.

No se reportaron arrestos de inmediato. Stanford dijo que la policía sacaría imágenes de múltiples cámaras de vigilancia en el área. Dijo que los investigadores también estarían mirando las redes sociales y recopilando información para ver si el tiroteo pudo haber surgido de algo que ocurrió más temprano en el día.

Los funcionarios escolares dijeron que tendrían un equipo de apoyo de trauma para ayudar a los estudiantes y al personal.

“Ese fue un acto cobarde hoy: salir y emboscar a las personas que salían del campo de juego. ¿Eso te hace duro? Creo que no”, dijo.

El Fiscal de distrito Larry Krasner dijo que estaba “absolutamente indignado”.

Por la mañana, el Alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, firmó una orden ejecutiva que prohíbe las armas de fuego y otras armas letales en los espacios de recreación de la ciudad —en interiores y al aire libre—, entre ellos parques, canchas de basquetbol y piscinas.

La orden es el intento más reciente de las autoridades locales para regular las armas dentro de lis límites de la ciudad, algo que se ha visto entorpecido por las leyes en Pensilvania que prohíben que las municipalidades promulguen o implementen regulaciones más estrictas para el control de armas.

I’ll say it again: schools, rec centers, and public spaces must be safe places. That’s why I signed an Executive Order today to ban guns at our @PhilaParkandRec sites. This violence must stop and the cowards who use these weapons must be held accountable.https://t.co/IQbx4ANNpd

— Mayor Jim Kenney (@PhillyMayor) September 27, 2022