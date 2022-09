Hombre abre fuego en una escuela de Rusia; mata a 13, hiere a 23 y se quita la vida

MOSCÚ (AP).— Un hombre armado abrió fuego el lunes en una escuela en el centro de Rusia matando a 13 personas y dejando 23 heridos antes de suicidarse, informaron las autoridades.

El ataque ocurrió en la Escuela 88, en Izhevsk, una ciudad unos 960 kilómetros (600 millas) al este de Moscú, en la región de Udmurtia.

Según un comunicado del Comité Investigador de Rusia, el agresor era Artyom Kazantsev, de 34 años, graduado de la misma escuela, y vestía una camiseta negra con “símbolos nazis”. No se dieron a conocer los motivos del ataque.

El agresor se suicidó, dijo el Gobernador de Udmurtia, Alexander Brechalov, en un comunicado en video. Agregó que el agresor estaba registrado como paciente en un centro psiquiátrico.

Brechalov informó que nueve de las 13 víctimas eran niños y también 20 de los heridos.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que se trató de un “acto terrorista” y que el Presidente ruso Vladímir Putin ya dio todas las órdenes necesarias a las autoridades pertinentes.

